【觀察】所羅門群島與台灣斷交　會讓蔡英文再度「撿到槍」嗎？

蔡英文於今天（16日）晚間針對所羅門群島斷交一事「親上火線」召開說明會，強烈指責北京透過「金錢外交」利誘所羅門。 蔡英文表示「台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理的要求」。更何況北京經常未實現其金援承諾，「而台灣為所羅門群島人民所做的，特別是醫療、農業、教育、文化上的協助，也從來不是金錢可以衡量的」。

台灣外交部長吳釗燮（中）16日針對台所斷交事宜進行說明。（多維新聞／洪嘉徽攝）

此外，蔡英文還對台灣人民喊話，「這幾年來中國透過斷台灣邦交國和各種加壓手段，打擊台灣民心士氣，迫使台灣接受『一國兩制』，但她相信2300萬人民的答案都是不可能，不接受『一國兩制』是台灣最大的共識」。最後她則呼籲台灣人民一定要勇敢團結，才能走向世界。

蔡英文自2016年上台以來，台灣已失去6個邦交國，目前僅餘16國仍有外交關係。而距離2018年8月21日薩爾瓦多宣布與台灣斷交，並與中國大陸建交已經超過1年之久。當時蔡英文表示「斷交並不是單一的事件，這些都是中國一連串文攻武嚇的一環，包括軍機繞台，要求國際航空公司改名，以及取消台中市東亞青運舉辦資格，還有最近85度C事件，中國的打壓從來沒有改變過，而且無孔不入」。從蔡英文在2018年的反應來看，顯然她對於這些斷交的歸因都是採取一樣的邏輯，即為北京打壓。

所羅門群島和台灣斷交，並非北京對台反制的單一事件，而是要與先前北京禁止兩岸民間交流聯繫起來看，包括暫停陸客赴台自由行、暫停電影從業人員參加金馬獎。而北京對台反制則是基於蔡政府不斷炒作「紅媒滲透」、「中共代理人」等議題，甚至在中美貿易戰中明顯站隊，以及大力聲援近來香港的「反修例」遊行，這些行為都讓北京認定了蔡政府已經踩到了北京的紅線，必須做出一定反制。

大陸暫停陸客赴台自由行，蔡英文Facebook早前強調台灣觀光不依賴單一國家旅客。（蔡英文Facebook）

不過北京也並非沒有考慮到，所羅門群島對台斷交反而有可能成為民進黨再度操弄兩岸議題獲取選票的工具，而這將在一定程度上影響2020總統大選的結果。換句話說，蔡英文的確有可能重演2019年初因兩岸議題「撿到槍」，造成民調不斷升高的局面。

但在另一方面，北京釋放給台灣民眾的訊號也非常明顯，對不斷失去國際空間和邦交國的台灣來說，民眾終究逐漸會認識到兩岸經濟和政治實力的此消彼長已經是大勢所趨，而在這種情況下，兩岸問題的解決終究只會是時間問題。即便台灣社會目前沉浸在2020總統大選的「狂歡」之中，然而一旦這場狂歡結束後，台灣仍然要面對兩岸問題，而怎樣的處理方式才是真正的「愛台灣」，或許是台灣政治人物都必須無法逃避的重要課題。