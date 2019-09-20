【2020台灣大選】31大老勸退惹怒郭台銘？　柯文哲：15個曾勸進他

鴻海創辦人郭台銘12日退出國民黨，聲明中還嚴詞抨擊國民黨。台北市長柯文哲18日接受台視新聞《翻轉台灣2020》節目專訪時說，郭台銘憤而退黨，甚至覺得不想選，一個很重要的原因就是早前國民黨31名大老在報紙上刊登一個聯合聲明，希望郭以大局為重，勿與韓國瑜相爭。但柯文哲指出，那簽名的31個人，至少15個以前跟郭台銘勸進過。

當日節目上，主持人問柯文哲，覺得郭董還有可能去幫忙韓國瑜嗎？柯說，他不能替郭回答，主持人追問，「你判斷呢」，柯說，他就是不喜歡去幹涉，這也是他的優點，何必去替人家做決定。

柯文哲還認為郭台銘對人情世故不夠練達，對聯合聲明，要是他就看一看笑一笑就好，郭太在意了，「有時候人生不妨糊塗」，要是他的話，看一看笑一笑就算了，可是郭就不行，就太在意了。柯文哲說，商場跟政治不一樣，政治更齷齪。

至於郭董雖然不選了，立委的提名，是不是還是會繼續跟台灣民眾黨合作？柯文哲說，要合作當然都可以，但也不要去給人家壓力，也就是說順其自然。至於郭有沒有提說要合作？柯說，他有提了一下，說以後還是可以合作，「我說你好好休息」。主持人追問在立委的部分嗎？柯說，我也不曉得要合作什麼。

（聯合新聞網）