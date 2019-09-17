【2020大選．有片】郭台銘發布影片談棄選：不願參與政治鬧劇

台灣鴻海創辦人郭台銘昨（16日）深夜發出聲明，確定不參與連署競選總統。他今天在Facebook發表影片，強調自己棄選是因為不願意參與政治鬧劇，也不忍心見到支持者受到霸凌，又指自己是永遠的中華民國派，「當中華民國需要我，郭台銘永遠都在」。

郭台銘在影片中說，自己是永遠的中華民國派。（影片截圖）

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郭台銘在影片中表示，想參與總統選舉，從來就不是為了個人的私慾，也不是為了政黨或派系利益，他的參選初衷是希望能利用累積40年的經驗與人脈，還有一顆熱忱的心，為中華民國拼經濟，為2300萬同胞拼未來。

但郭台銘稱，惡質的選舉風氣，民粹盛行，個人利益與派系利益、階級鬥爭撕裂台灣。經過一段時間的思考，他決定將不參與2020年總統候選人的連署。

郭台銘強調，中華民國是大家所愛，唯有回歸理性、務實、負責任，才能為下一代找到未來，他是永遠的中華民國派，在中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。

郭台銘昨晚的聲明中提及，不參與2020連署競選總統，但亦不會放棄參與政治事務。國民黨稍後發布新聞稿表示，感受到郭台銘國際級企業家的高度與氣度，國民黨一直堅信郭董會在關鍵時刻做出一個最佳且有利中華民國的抉擇。

不過《聯合新聞網》評論就指，遲至11月之前，郭台銘若要選總統，還是可以透過政黨推薦參選。可推薦總統候選人的政黨，除了國民黨與民進黨以外，還有時代力量和宋楚瑜的親民黨。

（綜合報道）