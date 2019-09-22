【暫停赴台個人遊】9月陸客驟減8成日均僅910人　創11年來新低

中國大陸自8月1日起暫停全部現有47個城市大陸居民赴台個人遊試點，陸客大縮減的衝擊從9月開始顯現威力。 據台灣交通部觀光局初步統計，今年8月陸客赴台人數平均每日尚有逾5300人，9月至上星期四（19日）止平均每日僅910人，較上月驟減逾8成，創開放陸客來台觀光11年以來最低紀錄。

據統計，今年8月陸客來台人數平均每日尚有逾5300人，9月至上星期四（19日）止平均每日僅910人。（資料圖片）

台灣交通部統計顯示，2008年7月18日台灣開放大陸民眾前往觀光，當年不到半年時間，平均每日陸客人數已有901人，翌年平均每日陸客便增至2663人，且當時僅有團體旅客，自由行旅客尚未開放。2015年陸客達到最高峰，團客加自由行平均每日多達1萬1463人，為今年9月的12.6倍。

相關官員表示，今年7月傳出陸客團從9月開始將減半的消息，因一直無法獲得證實，還存有一絲期望，希望最後僅是傳言而已，結果9月一開始，不僅自由行旅客驟減，連團客亦大幅縮減，兩者相加，竟出現開放陸客來台觀光以來，平均每日來台人數最少的慘況，過去隨處可見陸客身影的景況，已不復見。

官員：自由行陸客人數達「窒息量」

官員分析，這波陸客縮減潮，至少會延續到明年春節過後，甚至可能持續到5月以後，因為大選要到1月11日才投票揭曉，即使陸方重新開放來台觀光，並接受申請相關證件，最快也要3星期至1個月的時間才能拿到證件，那時每年最重要、最大的春節觀光旺季已過。

官員指出，即使大選後確定政黨輪替，陸方會否在5月20日新政府上任前就開放陸客來台還是未知數，若大陸不鬆手，這波陸客縮減寒流至少會延續到5月20日以後，對台灣的航空、飯店、免税店、餐飲業、旅行社、旅遊巴、各式商店、夜市攤販等各觀光相關產業，商機影響相當大。若政黨不輪替，後續如何變化，更難以預料。

官員說，陸客申請單次來台旅遊效期是3個月，如今9月還有少數自由行的陸客，平均每日人數都已到達「窒息量」，很難想像10月以後狀況會如何。

（台灣《經濟日報》）