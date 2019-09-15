【暫停赴台個人遊】9月陸客降74%　金門：小三通自由行鬆綁見曙光

中國大陸8月1日起停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽注，衝擊金門、澎湖及連江3離島「小三通」觀光產業。 早前3地首長赴北京與國台辦溝通協調，於近日露出曙光，金門縣政府今天（15日）發布新聞稿指出，「陸客小三通自由行將對離島地區進行政策鬆綁」，相關政策內容確定後會於第一時間公布。

金門縣長楊鎮浯（左）8月12日到北京拜會國台辦主任劉結一（右），表達陸方暫停47個城市赴台自由行政策對金馬澎3縣市的影響，期盼金馬澎小三通相關旅遊政策續行。（金門縣政府）

金門縣政府觀光處指，9月起已明顯感受大陸新政策帶來的衝擊；9月1日至10日小三通陸客累計出入境人次為4273，較去年同期的16202人次減少約74%。

金門縣觀光處又指出，大陸發布新政策後，當時金門縣長楊鎮浯第一時間表達「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的自由行簽證不同，政策上應予區隔處理外；更立即邀集澎湖與連江兩縣府會的正、副首長，於8月12日共赴北京，一同拜會國台辦主任劉結一，極力爭取金馬澎小三通相關旅遊政策續行。

金門縣觀光處最後稱，經過這一個多月來與各方的往來溝通，終於迎來好消息；縣府明顯感受到兩岸中央高層對於金門整體發展的理解與善意，也會善盡歷史演進與地理區位所賦予金門的重責大任。相關政策內容底定後，會儘速於第一時間向公眾報告。

（中央社）