【明年6月首飛】台灣「國機國造」　首架新式高教機「勇鷹」出廠

台灣自推行「國機國造」後，首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高級教練機周二（24日）正式在台中漢翔公司出廠，命名為「勇鷹」，預料明年6月就能首飛。 親自主持出廠儀式的總統蔡英文在致詞時直言雖然一路以來遇到很多困難、抹黑、打擊，但事實證明「國機國造」是正確、努力是值得，勇鷹的出廠更是重新開放國防自主的大門。

首架AJT命名為「勇鷹」。（中央社）

據漢翔公司總經理馬萬鈞介紹，AJT的自製率超過50%，是全世界最高，飛控、航電軟件都是100%自行掌握，超過100萬行的軟件程式亦是自行撰寫，最大特色是大量使用複合材料，例如新座艙、新電子零件，都是「IDF」（Indigenous Defense Fighter，自製防禦戰機，1994年服役）時代所沒有。

馬萬鈞又提到，AJT將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原來的「3階段3機種」的機師訓練精進為「3階段2機種」。目前台灣空軍的訓練依序是螺旋槳的T-34初級教練機、AT-3高級教練機、F-5部隊訓練機，受惠於科技進步，畫面顯示軟件、受訓難易度可自動切換，未來部署AJT後就能取代、涵蓋AT-3高教機及F-5部訓機。

馬萬鈞指，AJT以紅白藍三色塗裝，主要以青天白日滿地紅旗的色系為構想，並為配合命名的涵義，利用機背及機腹呈現的幾何圖形，展現出飛機將一飛沖天、勇往直前的意涵。AJT外型承襲IDF經國號戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，以此為基礎發展外型，兩者外觀雖然相近，但前者全機超過80%更新，採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產的F124-200TW引擎，全機結構重新設計佈局，並大量採用複合材料，以減輕飛機重量、提升飛行性能。

此外，為配合高教機需求，AJT改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果，並增加低速飛行的穩定性，可使準機師迅速掌握基本飛行技術與戰機機師的基本作戰能力。例如機身模線配合增高以增加內燃油承載量，可延長滯空時間、增加航程；主輪起落架外擴，以強化地面滑行的穩定性；數碼化飛控系統及多項航電儀表裝備為台灣自製或合作生產；飛行控制軟件及航電軟體皆是台灣自行研改、維護，可確保日後軟硬件的精進及變更能力。

（綜合報道）