台灣2020年國防預算增至893億　斥資逾50億自造飛機戰艦

台灣行政院會今天（15日）通過了2020年度中央政府總預算案，台灣國防部主管預算歲出編列3580億元（新台幣，下同，約合893億港元），比上年增175億（約合44億港元）；其中軍事投資編列960億元（約合239億港元），包括國機國造64億（約合16億港元）與國艦國造154億（約合38億港元）。

蔡英文2018年6月主持新式高教機組裝開架典禮。（中央社）

主計總處主計長朱澤民出席院會後記者會時表示，台國防部主管預算分為三部分，一是人員維持費，2020年編列1662億（約合415億港元），比上年增加97億（約合24億港元）。

朱澤民說，第二是作業維持費，編列958億（約合239億港元）；第三是軍事投資，編列960億，比上年增加62億（約合15億港元），軍事投資預算也包括國機國造的64億與國艦國造154億。

朱澤民表示，以上三項共計3580億元（約合893億港元）；若再加上非營業特種基金，也就是國軍營舍改建跟維護費533億元（約合133億港元），國防部主管預算共4113億（約合1026億港元）。另外，新式戰機特別預算編列50億元（約合12.5億港元）。

「國機國造」及「國艦國造」均為蔡英文大力推行的計劃。其中，國機國造是由台灣設計、生產飛機，早前台灣方面曾宣布，其研製的新式高教機，首架將在9月26日在台中舉辦出廠典禮，預計明年6月首飛；國艦國造則為自主建造軍艦及潛艇，去年美國方面宣布對台灣解封技術出口限制，台灣方面加快了潛艇自製步伐，2019年5月9日，潛艦國造廠房舉行了動土典禮。

（中央社）