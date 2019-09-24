遭台黨產會認定為「國民黨附隨組織」　台灣中廣被追討77.3億台幣

台灣行政院不當黨產處理委員會（黨產會）今天（24日）認定，創立於1928年的中國廣播公司（中廣）是「國民黨附隨組織」，其名下「不當取得的13筆土地及地上建物」應充公，並對中廣已移轉他人的土地，包括仁愛路豪宅帝寶在內，追討徵收總共計77.3億元（新台幣，下同）。

黨產會公開說明認定中廣公司為國民黨附隨組織。（中央社）

黨產會主委林峯正、副主委施錦芳、委員孫斌下午舉行「認定中廣公司為國民黨附隨組織暨不當取得財產命移轉國有及追徵價額」說明記者會。黨產會認為，中廣的人事、財務及業務經營長期受國民黨實質控制，直到2006年股權售出後，才脱離國民黨控制，黨產會依據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》規定，認定中廣為國民黨附隨組織。

黨產會指出，中廣不當取得的財產中，目前尚在中廣名下不當取得的土地10萬9627平方米及地上建物699平方米，應充公；已移轉給第三人或經政府徵收而無法充公者，例如位於台北市仁愛路3段的原台灣放送協會總部（今帝寶基地），已於1999年售予黨營事業中投公司，這類已處分的不當取得財產，黨產會依黨產條例追徵77億3138萬9185元。

另外，林峯正指出，中廣公司所使用的電波頻率，依廣播電視法是由通訊傳播委員會（NCC）核配管理，因此不納入黨產會處理範圍。

翻查資料顯示，中廣原先為國民黨黨營事業，是國民黨繼中央通訊社、《中央日報》後創辦的第三個中央宣傳機構；之後幾經易手，現由前立法委員趙少康經營，擁有4個全台電台廣播頻道、3個地方電台廣播頻道。

（綜合報道）