解放軍首艘兩棲攻擊艦下水　台防長：我們不會讓它過來

解放軍海軍首艘兩棲攻擊艦（075型）下水儀式今天（25日）上午在上海舉行。有消息稱，075型排水量大約4萬噸，可搭載28至30架直升機、步兵戰車與登陸兵力，另搭配足以自衛的近程防空導彈與艦炮等少量武裝。服役後，解放軍海軍將能更順利進行兩棲作戰，登陸力量亦獲得明顯提升。 在台灣，民進黨立委蔡適應在立法院詢問，若075兩棲攻擊艦從大陸沿海集結並渡海到台灣，需要多少時間？台國防部聯二次長陳國華回答稱，可能需要1日；國防部長嚴德發則說：「我們不會讓它過來」。

下水儀式現場。（微博@央廣軍事）

立法院外交及國防委員會今日邀嚴德發進行業務報告，蔡適應質詢時問，台軍針對075兩棲攻擊艦的掌握情況如何？嚴德發回答，台軍都有掌握。蔡適應追問，該艦對台灣的影響為何？其集結出海到台灣需要多少時間？嚴德發說，這屬於登陸作戰一環，一定有影響；而「我們不會讓它過來」。

嚴德發說，中共從第一島鏈的戰略前緣擴張到第二島鏈，未來可能會到第三島鏈，對區域情勢的威脅當然會愈來愈大，但台軍會展現防衛的決心。「我們要靠自己。聯合情監偵的作為，以及我們快速提升自己的防衛戰力，自己國家自己救，本著這個大的原則。」

陳國華則說，台軍注意這款兩棲攻擊艦已有相當久的時間，情況都在掌握當中，大陸「投送兵力朝遠洋發展」亦都在台方評估中。不過，其部隊訓練與集結「需要相當長的時間」，如渡過台灣海峽，以時速約25節（46.3公里）推算，可能需要1天時間渡海。

內媒：排水量大約4萬噸可搭載28至30架直升機

據了解，兩棲攻擊艦是一種用來在敵方沿海地區進行兩棲作戰時，在戰線後方提供空中與水面支援的軍艦，可以提供艦載機的起飛和降落；其排水量亦有大有小：小型的如韓國的「獨島」號兩棲攻擊艦，滿載排水量近2萬噸，大型的如美國LHA（R）兩棲攻擊艦，滿載排水量5萬噸，接近中型航母。

內媒報道指，075型兩棲攻擊艦是中國大陸自主研製的首型兩棲攻擊艦，排水量大約4萬噸，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力，可搭載28至30架直升機、步兵戰車與登陸兵力。下一步，將按計劃開展設備調試、繫泊航行試驗等工作。

（綜合報道）