台國防部證美軍特戰運輸機沿台海飛行　一個月內第二次

在台灣，國防部發言人史順文少將今天（27日）證實，美國空軍一架MC-130J特戰運輸機，昨天（26日）沿台灣海峽中線飛行，台灣軍方全程監偵無異常。這也是繼8月29日後，美軍同款軍用運輸機再度飛經台海。

史順文還表示，軍方對於台海周邊各國機、艦活動均能有效掌握，據了解，這架運輸機由北向南沿台海中線飛行，並轉向台灣東南方。

美國空軍第17特戰中隊的五架MC-130J，在嘉手納基地滑行。（美國空軍資料圖片）

另據《聯合新聞網》引述空軍官員透露，昨天中午空軍戰管聯隊的雷達站，在台灣以北的東海上空，發現這架MC-130J進入防空識別區。戰管人員呼叫後，對方回報自己身分，並表示正利用國際空域執行例行性的訓練任務。隨後MC-130J沿台海中線一路南下，直到澎湖西南方的台灣灘上空，一直把中線「飛完」，才轉向東南方。隨後MC-130經巴士海峽東返，整個航路等於繞台一週。

這名官員還說，在MC-130J飛行台海中線過程中，大陸曾經起飛戰機監控，不過位置始終維持在中線以西，並未挑戰中線。另外，由於當時台海附近的國際空域中，也有美軍的RC-135電子偵察機活動。

而根據台國防部的公開訊息，這也是繼8月29日後，美國空軍MC-130J運輸機再度飛經台灣海峽。國防部此前的新聞稿指出， MC-130J由北向南沿台灣海峽飛行，而當時適逢大陸抗議美國國務院批准軍售台灣66架F-16V（blcok 70）戰機，時機敏感。

據台媒報道，MC-130J並不是一般軍用運輸機，它是隸屬於美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）的一種「特殊任務機」，可執行特種作戰部隊的滲透和再補給，以及特種作戰直升機和旋翼飛機的空中加油任務。「J」是2012才納入美軍作戰序列的最新機種。

（中央社、聯合新聞網）