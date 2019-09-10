加拿大軍艦3個月內第2次穿越台海　台國防部：全程嚴密掌握無異狀

台灣國防部證實，加拿大海軍「渥太華」號護衛艦（HMCS Ottawa）周二（10日）上午從北往南穿越台灣海峽。這是自今年6月以來，加拿大再有軍艦穿越台灣海峽。 加拿大駐台辦事處當日表示，「渥太華」號目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。

加拿大海軍「渥太華」號護衛艦（HMCS Ottawa）。（資料圖片／AFP）

據台媒《中央社》報道，由於「渥太華」號一度打開AIS船舶自動識別系統，其航跡顯示在民間App上，後被公開至互聯網上。報道指出，「渥太華」號在亞太的主要任務是參與美國對朝鮮的制裁行動。「渥太華」號上週一（2日）抵達韓國平澤市訪問，此行應是從韓國離開，正準備前往泰國訪問。

台灣國防部10日表示，加拿大籍一艘護衛艦航經台灣海峽自由航行，台軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀。

此外，加拿大駐台北貿易辦事處當日也回應表示，數十年來，皇家海軍都有在亞太地區執行任務。航行韓國平澤與泰國曼谷之間，最適合的路線包括通過台灣海峽。辦事處指出，「渥太華號」目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。

今年6月也傳出有另一艘加拿大軍艦航經台灣海峽。加拿駐台北貿易辦事處當時指，該軍艦是從越南去東北亞執打擊朝鮮走私的任務，經台灣海峽是合的航行路線，與表達立場無關。

（綜合報道）