【2020台灣大選】國民黨批准郭台銘退黨　吳敦義望立委選舉能合作

台灣鴻海集團創辦人郭台銘早前宣布退出國民黨，幕僚轉述其聲明稱國民黨把政黨利益放在國家利益前，與郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。 鑑於郭台銘一再表示不接受慰留後，黨主席吳敦義已於周五（27日）傍晚時分批准。 吳敦義在周六（28日）受訪時稱，之所以同意退黨，是要尊重郭台銘的意願，減少其一些選擇上的困難，同時又不諱言「國民黨的立委也還需要他的關心」。

一再慰留不果後，吳敦義（右）周五傍晚已批准郭台銘退黨。（資料圖片）

國民黨在聲明中指，針對外界關心郭台銘申請退黨進度，國民黨周三（25日）原於中常會通過郭台銘退黨慰留案，但郭台銘仍透過辦公室多次表達退黨意願，台北市黨部周五重新上公文簽核黨員退黨行政程序，黨主席吳敦義已於當天傍晚時分批准，將於下週三送中常會備案。聲明又提到，郭台銘曾在國民黨最艱困時刻伸出援手，對此表達深切感念之意。

吳敦義在受訪時表示，郭台銘是台灣難能可貴的企業家，白手起家創造非常大的企業，鴻海集團企業更對公益做出很多貢獻，「我們當然非常珍惜郭台銘在企業上的成就，以及在公益很多的付出。」

吳敦義續指，郭台銘已經不是黨員，但相信其希望兩岸和平穩定發展、中華民國能夠國泰民安、希望台灣風調雨順、全體民眾能過更好的日子，想法仍與國民黨殊途同歸，也毫無疑問是國民黨與郭台銘共同的目標。至於後續的立委選舉合作，吳敦義則指國民黨沒有資格要求郭台銘為誰站台，或限制郭台銘不能去為誰站台，但不諱言「國民黨的立委也還需要他的關心」。

郭台銘辦公室回應指郭台銘和國民黨的關係已正式劃下句點。（資料圖片）

另一方面，郭台銘辦公室在周六（28）天下午有回應，指郭台銘感謝國民黨同意註銷黨籍，也能理解早前中常會吳郭義主席出於善意的慰留本意，但表明郭台銘和國民黨的關係已正式劃下句點，郭台銘從今以後將海闊天空，沒有政黨的束縛，卻擁有更大空間能為中華民國的未來和發展，盡個人最大的心力。

（綜合報道）