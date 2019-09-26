【2020大選】國民黨稱郭台銘仍是黨員　郭辨批言而無信盼勿糾纏

台灣鴻海集團創辦人郭台銘本月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回區黨部，進行退黨程序。 不過，國民黨發言人歐陽龍昨日（25日）卻表示，將慰留郭台銘，並稱他目前為止仍是黨員。 郭台銘辦公室（郭辦）今日（26日）回應稱，國民黨言而無信，郭台銘對此相當無奈，盼對方勿再糾纏。

9月12日，郭台銘宣布退出國民黨。他的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜（圖）當日到國民黨台北市中正區黨部，代表郭台銘辦理退黨程序，並在現場展示郭台銘親筆寫的退黨聲明、榮譽狀及黨證。 （中央社）

早前報道，國民黨發言人歐陽龍表示，有關郭台銘的退黨申請，在中正區黨部受理後，經過台北市黨部討論後不予批准，建議常會、黨中央予以慰留；又指他雖然申請退黨，可是目前為止依然是黨員，無庸置疑。

郭台銘辦公室今日回應道，對於國民黨發言人稱郭台銘依然是國民黨黨員，郭台銘再度表達不解和遺憾。

郭辦指，黨副主席郝龍斌昨日早上告知郭台銘，已經向黨主席吳敦義轉達儘速完成退黨程序，吳敦義也承諾將在下午中常會上處理。不料最終國民黨卻言而無信，郭台銘相當無奈，且絕不接受慰留，未來個人一切言行將與國民黨一概無關，從今爾後「無黨一身輕」，勿再彼此干擾及相互糾纏。