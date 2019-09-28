【民進黨黨慶】蔡英文：2020總統大選不能掉以輕心，對手在對岸

在台灣，今天（28日）是民主進步黨創黨33周年，民進黨回到創黨地點圓山大飯店舉辦黨代表大會。總統蔡英文致辭時指出，2020總統大選這一戰，「對手不只在國內，更在對岸」。她還表示，政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。

民進黨舉辦黨代表大會和黨慶，蔡英文致辭時表示，2020總統大選不能掉以輕心。（中央社）

蔡英文說，過去3年來，因為政府有改革的決心，政策方向清楚，儘管內外挑戰持續，但終究陸續完成多項過去做不到的改革。至於去年九合一敗選，蔡英文說，這讓她深刻反省，經濟轉型、社會變遷的過程中，會有一些人民還沒享受到轉型成果，卻先受到震盪波及。她感謝所有提醒、批評、鞭策民進黨的人，「政府應該為勞苦人民而存在」。

面對即將到來的大選，蔡英文表示，有些人樂觀以對，有信心是好事，但政局變化萬千，絕對不能掉以輕心。「2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸」。她說，對岸最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨在立法院有過半議席。「他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。」

據悉，總統初選落敗的前行政院長賴清德未出席今天的活動，但將於10月赴中赴美助選，蔡賴合作氣氛逐漸醖釀。蔡英文在致辭也提到，在選戰的隊伍中，「賴前院長絕對不會缺席，一定和我們一起並肩作戰」。

統陳水扁（前中）在兒子陳致中（右）等人陪同下現身民進黨黨慶會場，並參觀現場展覽。（中央社）

此外，前總統陳水扁今日也有現身民進黨黨慶會場，他在黨主席卓榮泰等人陪同下，參觀現場展覽。陳水扁說，非常高興能夠回到睽違11年的民進黨中央黨部，百感交集，感觸很多。據悉，陳水扁2008年卸任總統之後，因案入獄服刑，2015年1月後獲準保外就醫至今。

（中央社）