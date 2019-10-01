【雙十慶典】台灣南太邦交國僅帛琉赴台　外交部將出訪穩固邦誼

台灣即將於下週四（10日）迎來「雙十節」，但自從所羅門群島、基里巴斯與台灣斷交後，外界關注剩餘的4個南太平洋邦交國會否出席雙十慶典。 台灣外交部長在周二（1日）透露，目前已確定帛琉會派人赴會，但馬紹爾群島則將不會派代表參加。

帛琉將會派人赴台灣出席雙十慶典。（網上圖片）

台灣在南太平洋只剩下帛琉、圖瓦盧、瑙魯及馬紹爾群島共4個邦交國。據亞太司司長葛葆萱指，台灣並沒有特別邀請南太友邦率團訪台及出席雙十慶典，但帛琉外交部長已表態將出席。圖瓦盧、瑙魯兩國則由於剛結束其大選，台灣會邀請個別訪台，時間上錯開典禮，「國慶典禮團人數太多，我們怕招待不週」。

至於與台灣歷來關係友好的日本，將有眾多國會議員出席雙十慶典。據台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司將於下週三（3日）至周四（10日）偕約30多名國會議員訪台參加雙十慶典；日台親善協會會長、眾議員衛藤徵士郎亦會率團18人訪台參加，總計日本將有14團共約150人赴台。據了解，美國方面也會派團出席雙十慶典，但人數及層級暫時未知。

日本將有14團共約150人赴台參加雙十慶典。（資料圖片）

另一方面，葛葆萱證實外交次長徐斯儉將訪問圖瓦盧穩固邦誼，此行目的是要討論雙方如何加強合作，時間約在10月中下旬到11月上旬。除了圖瓦魯之外，台灣外交部之後也會派高層陸續出訪，穩固邦誼。總統府當天也臨時宣布，副總統陳建仁將於10日至15日率團赴梵蒂岡訪問，參加英國紐曼樞機主教（Card. John Henry Newman）等5位天主教先人封聖典禮，並會覲見教宗方濟各及視察台灣代表處，被視為是台灣穩固邦誼的行為。

（綜合報道）