回應習近平十一講話　國民黨：堅守一中各表不接受一國兩制

適逢中共在北京舉辦建政七十週年慶典，習近平發表演說也提到對兩岸關係的展望，對此，中國國民黨發佈新聞稿回應，指出「遺憾的是習近平似乎沒有體察到九個月來兩岸形勢的變化」，文中也強調「我們所表述的一中，就是1912年國父孫中山先生歷經十次革命所締造的亞洲第一個民主共和國—中華民國！」

10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席慶祝大會。 （中新社）

習近平在國慶講話中多次提到「前進征程」，在兩岸關係上他說「我們要堅持『和平統一、一國兩制』的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥」。

國民黨的新聞稿則回應，1978年11屆3中全會中共改革開放後，「迄今其政治經濟制度，已經形成了一種新型架構，既不同於計劃時期，亦有別於經典的西方資本主義制度」；但未及深論，旋即話鋒一轉，指出中國大陸已經跟全球多國有緊密經濟往來，質疑從地緣政治和區域整合的角度觀之，要切割兩岸關係談何容易？痛批台灣的蔡英文政府「一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中！」

中共慶祝建政70周年，國民黨重申九二共識，並強調堅決反對一國兩制。（新華社）

國民黨認為，蔡英文刻意將九二共識抹紅成一國兩制，「她自以為是撿到槍，但，其實她是欠歷史一個交待」，國民黨重申主張在「一中各表的九二共識」基礎上推動兩岸交流，致力於「讓台灣安全，人民發大財」；而一中「就是1912年國父孫中山先生歷經十次革命所締造的亞洲第一個民主共和國—中華民國」。

新聞稿強調「當前世局詭譎多奇，國人同胞處驚莫變，惟宜有更深一層的體會」。國民黨並稱自己是一個走中道路線的政黨，「恪遵《中華民國憲法》及增修條文暨相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務」，該黨政策綱領明定「確保和平穩定發展的兩岸」，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領台灣回到兩岸和平發展的道路。

國民黨也認為，七十年來兩岸從軍事衝突到和平交流，從兵荒馬亂到福國利民，提醒雙方「更應該珍惜兩岸和平交流交往的現狀，而對於此一得來不易的互惠雙贏成果，主政者尤應堅持人民為先，正視現實，講信修睦，確保台海的和平穩定與繁榮發展」。