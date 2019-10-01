【台灣塌橋】尋獲兩具遺體四人仍失蹤　專家料事故與鋼索鏽蝕有關

台灣宜蘭南方澳跨港大橋今天（10月1日）早上發生嚴重斷橋事故，6名失蹤者中，其中2名漁工已被尋回，惜均證實死亡，相信是其中一艘被大橋壓毀漁船「新台勝266號」的船員。 另一方面，台中市結構工程技師公會創會理事長林明勝下午趕到場勘查，初步判斷橋原因與鋼索鏽蝕有關。

宜蘭南方澳跨港大橋早上發生嚴重斷橋事故。（中央社）

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林明勝指，南方澳跨港大橋屬於鋼拱橋，結構上鋼拱可承受壓力，橋面是依靠鋼索的拉力支撐。從現場狀況與畫面研判，應該是靠近鋼拱中間的鋼索斷裂後，兩側的鋼索無法承重而逐一斷裂，橋面失去拉力支撐後往下崩塌，鋼拱最後也掉下去。

林明勝認為，如果是結構或設計問題，例如鋼索數量不足、強度不夠或安裝問題等，橋梁完工後就會出問題。但大橋完工後使用已超過20年，初步研判與鋼索鏽蝕有關，應該追蹤鋼索的防鏽處理、歷來檢查紀錄等，確認事故原因。

港務公司否認有收過來文指大橋有纜繩鏽蝕的問題。（中央社）

此外，有消息稱近年負責維修的工程顧問公司，曾在維修過程中發現纜繩已嚴重鏽蝕，以及橋上多個連結處都曾遭車輛撞擊，橋梁安全有問題，但多次向港務公司提出卻一直沒有下文。工程顧問公司內部現正著手準備曾向港務公司提出過應趕緊維修的書面資料，以應付檢察官調查。

對此，港務公司工程處長陳國棟回應指，過去從未收過任何來文指出纜繩鏽蝕，過去按照正常程序維修，也沒有接過橋樑有安全問題的資料。港務公司清查後，大橋定期檢測工作分別於2014年及2016年委託辦理，2016年的檢測報告並無提到鋼索鏽蝕情形。

（綜合報道）