【何傳耀學生中槍】柯文哲：持續紛擾難免擦槍走火

昨日（1日）國慶日，香港有網民發起「六區開花」表達訴求，惟其後多區爆發嚴重警民衝突，有示威者在多地設路障、縱火；而警方在行動期間在荃灣兩處、黃大仙、油麻地共4地發射6槍實彈。其中擊中示威者打扮的荃灣公立何傳耀紀念中學一名中五男生。傷者送院救治，術後情況危殆。 學生中槍事件也在台灣引發關注，台北市長柯文哲今天（2日）上午表示，學生被警察開槍事件，聽起來就很聳動，身為人類，當然關心學生的健康安危。他並認為，持續紛擾難免擦槍走火，如果這名學生被警察擊斃，今天一定是世界頭條。

10月1日下午4時10分，荃灣海壩街附近有示威者中彈倒地。（梁煥敏攝）

柯文哲說，他當然以醫師的立場，第一時刻先關心學生傷勢，「哇，這老實講，我們當過外傷的，不小心打到大血管或心臟，當場就斃命」，而香港是台灣的鄰居，又是亞洲金融中心，所以其實香港的重大變動，都會影響到台灣。

他呼籲，北京政府應該面對問題，「年輕人上街頭一定心有憤恨，像是高房租、高房價問題已經成為階級剝削」，認為台灣亦要小心高房租、高房價，「所以絕對不要相信說200萬的人民，一個700萬人的地區，有200萬人為了一條法律上街頭，不可能啦！一定是有一個潛在的憤恨不平」。

柯文哲重申，北京政府在處理香港問題還是要面對事實，「這民怨到底是甚麼？要去真誠的面對問題去解決，不要老是說這是CIA、這是台獨港獨合作，不然，你看你有沒有辦法去紐約搞200萬人的遊行？不可能嘛！」

（綜合報道）