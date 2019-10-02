【2020大選】郭柯聯盟成軍　合體為民眾黨立委參選人拍宣傳照

台灣2020總統選情激烈，「郭柯聯盟」動向備受各界關注。鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲兩人今晚（2日）「合體」，替台灣民眾黨推出的立委參選人合拍競選宣傳照，形同宣告民眾黨「雙母雞」輔選模式正式啟動。

據聯合新聞報道，與郭台銘、柯文哲一同拍攝宣傳照的，包括民眾黨台北市第三選區（中山、北松山）參選人何景榮、台北市第七選區（信義、南松山）參選人蔡宜芳，以及民眾黨唯一徵召，將代表參選台北市第五選區（中正、萬華）立委的現任無黨籍市議員徐立信。另外還有正牌「郭家軍」、前市府幕僚李縉穎。

不過值得注意的是，民眾黨區域立委至今全台總計提名8席，但郭台銘卻不是所有人選全都支持，雙北5席立委參選人中，只和其中4人合照，據了解，被排除在外的立委參選人，就是綠營出身的台北市大安文山選區立委參選人張幸鬆。

對於郭台銘協助拍攝宣傳照卻「排綠」，柯文哲則說，郭董是藍營出身，比較喜歡國民黨籍、無黨籍，那也有可能啊，也許他有他的政治立場，這種事情很自然，順其自然就好了。

郭柯兩人拿出手機自拍。（聯合新聞）

至於郭台銘、柯文哲加持，是否增加勝選機率？李縉穎說，畢竟自己的知名度還不是很高，如果郭柯兩位願意多幫忙行銷、宣傳，對知名度的提升應該有很大的幫助。參選新北第七選區的吳達偉直言，如果民眾黨有雙母雞加持，對選情當然有幫助。

郭台銘、柯文哲和合拍的立委參選人，全都清一色穿著白色襯衫、黑色西裝或是裙子，拍攝畫面顯得「黑白分明」。在幕僚的起鬨下，柯文哲和郭台銘還當場拿出手機自拍，柯文哲和郭陣營晚間也po出「郭柯自拍照」。