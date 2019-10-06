【禁蒙面法】台灣公民團體號召周一全民戴口罩　聲援香港示威者

上週五（4日），行政長官林鄭月娥宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，隨即引發本港各區大規模抗議。 在台灣，有公民團體發起「戴口罩撐香港」活動，號召周一（7日）全民載口罩，並希望更多人關注此事。

多個台灣公民團體呼籲台灣民眾周一在上班或上學時戴上口罩，以行動支持香港反修例示威者。圖為上月底，台灣民團發起9月29日「台港大遊行」活動。（中央社）

多個台灣公民團體，包括「香港人權關注在台灣」、「香港邊城青年」、「台灣青年民主協會」、「全台大專院校聲援香港反送中行動」、「台灣公民陣線」、「台灣永社」等，發起「戴口罩‧撐香港‧全台起義」活動，呼籲台灣民眾周一在上班或上學時戴上口罩，也可於口罩寫上聲援口號與標語，以行動支持香港反修例示威者。

台灣青年民主協會理事吳奕柔。（廖俊升攝）

《中央社》引述台灣青年民主協會理事吳奕柔表示，香港政府日前頒布「禁蒙面法」，台灣的青年學生很關注此議題，協會的高中生代表建議可透過學生在校園內戴口罩，讓更多台灣人意識到香港人還在抗爭。

吳奕柔續指，禁蒙面法頒布後，讓香港形同戒嚴，而香港人發起「反禁蒙面法大遊行」，號召大家蒙面上街，讓人擔心會不會因此促使香港政府有強烈的驅離行動，進而造成更多傷亡。