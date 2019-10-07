兩大陸運砂船於台灣海峽翻覆12人失蹤　兩岸三地聯合搜救

兩艘大陸運砂船昨天（6日）在台灣海峽中線台灣灘附近遇上強風大浪雙雙翻覆，發出求救訊號，台灣、大陸與香港三地展開救援。 台灣海巡署今日（7日）指，兩艘船艦中，已沉沒的「嘉良」輪有13名船員獲救，另一艘「東泓」輪上12名船員均失蹤待救。

兩艘大陸運砂船6日遇上強風大浪雙雙翻覆，中港台開展聯合搜救，圖為翻覆的「東泓」輪。（台灣海巡署）

據聯合新聞報道，台灣海巡署艦隊分署澎湖海巡隊指，昨天上午接獲通報指兩艘陸船發出求救信號，澎湖隊即派遣500噸級澎湖艦前往參與搜救，香港亦派出定翼機，中國大陸則派出6000噸級的「南海救101號」艦及直升機出動救援。

13名船員由漁船救起

報道指當時現場海象惡劣，海上陣風已達8至9級、浪高6米，已沉沒的嘉良輪13名船員由附近漁船救起，另外一艘翻覆的東泓輪12名船員均失蹤。陸方「南海救101號」艦曾派人前往東泓輪敲打船體，沒有獲得回應。香港搜救定翼機因油料不足先行離場。

由於海象惡劣，澎湖艦已先行折返，台灣方面改派3000噸級高雄艦前往現場，預計今日晚上10時抵達。

據海巡署人員了解，失事船隻應為一般江河級運砂船，無法應付海面風浪。東泓輪船長96米、寬16米，嘉良輪船長99米、寬15米，兩船均噸位不明。兩艘船不知何故出現在該處海域，因逢惡劣海象，船隻翻覆時仍在下錨狀態，船上人員可能因此措手不及。

（聯合新聞網）