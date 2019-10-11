台副總統赴梵蒂岡出席封聖典禮　將覲見教宗並邀請對方訪台

台灣新聞
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台灣副總統陳建仁周四（10日）深夜啟程前往梵蒂岡訪問，他在機場發表談話中指出，台灣與教廷關係緊密，在人道救援等方面合作成果豐碩，他也將代表總統蔡英文邀請教宗方濟各來台訪問。

台灣副總統陳建仁表示，此行將覲見教宗方濟各，並邀請對方來台訪問。（資料圖片/AFP）

據台媒報道，陳建仁伉儷這次訪問定名為「聖德專案」，此行除了參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館，預計15日返抵台灣。

陳建仁表示，此行將代表蔡英文、台灣人民及天主教教友，向教宗致上最崇高的敬意，也將邀請教宗能夠來台訪問。他指出，台灣與教廷關係緊密，近年來，台梵兩國在人道救援、防制人口販賣、文化交流、跨宗教對話以及促進環境永續發展等方面合作成果豐碩。

陳建仁還說，此行將與台灣在教廷的神父、修士、修女們以及曾經在台服務的外國神職人員們見面，感謝他們對台灣社會與人民的支持、關懷與付出。

據悉，梵蒂岡去年九月與中國大陸就主教任命達成臨時協議，當時被外界視為雙方改善關係的前奏。而梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，目前台灣邦交國還有15個。

（中央社）

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