【#TetrisChallenge】台灣玩到走火入魔　連色情業都「全裸開箱」

「瘋真人開箱」，台灣一窩蜂現象又一樁！「真人開箱挑戰」活動短短幾周時間從國外流行到台灣，火紅程度不下曾紅極一時的「蛋塔」、冰桶挑戰，不但警察消防與軍公教各政府機關單位、連政客甚至工友等各行各業到各國民眾、寵物都爭相搞怪開箱，蔚為風潮。學者認為是滿足人類偷窺，不少公務員私下抱怨長官指示要做開箱文，費時費力，若無推陳出新，效果已漸降低。

「開箱挑戰」原意指「俄羅斯方塊挑戰」

開箱（Unboxing）多年來指的是產品自包裝盒開始，逐步拆卸，詳細展示內容物，全程以相機或攝影機記錄，搭配語音或文字說明，上傳至網際網路供各方觀看，不一定以高角度拍攝。而9月至今的「開箱挑戰」，原意是指「俄羅斯方塊挑戰」（Tetris Challenge）。各國軍警消單位參與的「俄羅斯方塊挑戰」，都以鳥瞰接近垂直角度拍攝，各項器材、人員仿效樂高玩具擺設、遠望看似俄羅斯方塊方式來拍照，台灣跟着流行後稱為開箱。

各國不同的團隊都爭先參與「俄羅斯方塊挑戰」（Tetris Challenge）（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

瑞士警方政令宣導 意外引起全球風潮

歐洲瑞士蘇黎世警局員警上月初以鳥瞰高角度，拍攝類似網路常見的「開箱」影片定格照片，展示常見警用器材，員警心血來潮配合器材躺在地面入鏡，貼在官網，希望有助民眾了解警方運作；沒想到有趣的呈現方式引來當地消防隊拍出軍容更壯盛畫面「挑戰」，經媒體報導引發各國跟拍熱潮。

台灣的空警總隊與台中市警局是最早響應單位之一，兩周後蘇黎世警方新增感謝全球友軍參與貼文，台中交大的開箱畫面也在其中。

瑞士蘇黎世州警局臉書貼出裝備開箱照，短短兩周掀起國際跟拍風潮，警方蒐集台灣在內各國畫面感謝大家接受「俄羅斯方塊挑戰」（Tetris challenges）。（Kantonspolizei Zürich - Kapo ZH@Facebook）

基層抱怨：為一張照片 搞得人仰馬翻

台南市政府各局處跟風開箱文，不少局處首長對於「作品成果」都覺得好玩有趣，不僅認為相當吸睛，且能方便民眾對局處業務一目了然；不過基層公務員私下抱怨「為了一張美美的照片，搞得人仰馬翻」。

基層人員無奈地說，拍一張開箱照片耗時又耗力，事前要先構思物品如何擺放，萬一擺得沒創意也無法吸引目光；再加上要把相關物品全部搬出來、喬好位置，車輛也要開出來放好，再請人員躺在地上，還須出動空拍機。另外，後製字卡要擺在什麼位置也都要事先想好，並非十分鐘就能拍出一張符合上層需求的照片。

台南市邱姓消防員說，十月三日發生台中市大雅工廠大火，造成二名消防人員殉職後，就比較少消防人員PO開箱文，畢竟回歸專業訓練，提升消防人員自救能力，才能盡量確保消防人員的人身安全。台南市李姓偵查佐說，如果要讓民眾更進一步了解基層員警的辛勞，應該多PO一些和警察組織章程、工作風險及危險性的實例，或是去了解派出所員警的心聲，落實協助警政革新改革，才能對員警有所幫助；否則開箱文不過是用來作秀，對員警工作沒有多大實質幫助。

台南市政府各局處跟風開箱（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

台灣輸人不輸陣 各行各業瘋開箱

台灣除了最早的警察、消防參與，軍公教冷門機關單位也紛紛加入，費心以開箱照吸睛，連一般認為「相對低調」的知名飯店、航空業都搶搭這股真人開箱旋風。

尤其近日台灣「瘋開箱」，瘋狂到似已到走火入魔，甚至徵信、殯葬、八大行業與情趣用品業者也紛紛上傳「專業開箱」，引發網友轉貼熱議。

徵信社開箱 抓姦現場也真實呈現

以徵信社開箱為例，從空拍畫面可以看到完整鑑識套組、GPS定位裝置、竊聽、反竊聽裝置、破壞錘、攝影機、大砲單眼等裝備。除美女調查員真人入鏡，竟然連抓姦現場也真實呈現。

不過許多網友認為「全台最強開箱」，非殯葬業者莫屬。桃園「御奠園淨界紀念會館」貼在臉書的另類「禮儀師開箱」，棺材、蓮花、骨灰罐、罐頭塔、神主牌應有盡有，連「金童玉女」也神情安詳入列，一出現網友按讚就數以萬計。

看看台灣真人開箱熱如何走火入魔（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

學者：開箱可滿足偷窺與個人暴露、資訊共享

長榮大學台灣研究所助理教授莊惠惇認為，開箱重點不在表現內容，而是呈現方式，因網路發展全球進入「體驗經濟」資訊分享時代，各行各業無孔不入，基於人類的「偷窺」原始慾望與喜新厭舊消費心理，資訊共享又已成為當今時代精神；開箱可滿足偷窺與個人暴露、資訊共享的心理感受，一如「打卡」上傳等各種流行內容，開箱挑戰之後，會不斷有讓人「刷存在感」的活動推陳出新。

更多全球各地搞怪真人開箱（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

延伸閲讀：

誰才是媽媽？超正母女3人合照再瘋傳 一票網友猜錯

Foodpanda外送員車禍死亡 肇事小客車過失致死送辦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】