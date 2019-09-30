【#TetrisChallenge】台KIA女Sales瞓身挑戰　網讚最美真人開箱文

「真人開箱」挑戰（#TetrisChallenge）風靡台灣，繼金融業、消防局、禮儀師等各行各業開箱後，日前還有吸睛的「汽車業務開箱」，讓台灣網友眼睛都聚焦在美女業務的黑絲襪美腿上，而這名女業務的多張工作照也被網友發現，修長的美腿讓網友大讚「正翻」。

除美女Sales外 男銷售員也有賣力挑戰（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 2

這名業務日前成為公司的開箱文亮點，只見車子旁排了三角錐、安全帽、修理器具，但大家的目光卻集中在女業務的絲襪美腿上，紛紛表示「攝影師真幸福」、「買不起整組，有單賣的嗎？」，照片中女業務的Facebook更被網友翻出，除了生活照外，多張長腿配黑絲襪的工作照更讓網友直呼「人比車美」。

從女業務Facebook中，可以看到多張與車子合影的照片，張張都露出修長的美腿，吸引網友留言「想當你同事」、「想買此位駕駛員」，每每貼出穿著制服與車子的合照都讓網友熱讚，日前貼出的汽車業務開箱文也被稱作是「最優車商開箱文」。

風靡全世界的《Tetris Challenge》是以俄羅斯方塊為概念的開箱，將所有裝備一字排開，全台也掀起開箱熱潮，從攝影師開箱、醫療人員開箱到公主病開箱，吸引不少人發揮創意，共同響應。

【一個圖輯睇晒】軍隊消防BB狗狗還有各行各業的真人開箱圖大集合！（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

延伸閱讀：

韓粉反擊 遭辱「吃屎長大的五毛」提告結果出爐

高捷副總鵝鑾鼻晨跑倒地 送醫不治

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】