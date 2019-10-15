台灣副外長捷克晤布拉格市長　布拉格此前解除與北京姐妹城關係

此前，歐洲國家捷克首都布拉格決定終止與北京市簽署的友城協議，隨後北京市政府發聲明稱，立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。 台灣外交部次長徐斯儉當地時間14日在布拉格會晤市長賀瑞普。有在場市議員稱，布拉格此前打算在姐妹市協定中刪除「一中條款」，但北京對此沒有任何回應，因此決定終止與北京的姐妹市關係。

徐斯儉本次到布拉格參加「公元兩千論壇」（Forum 2000）會議，今天會晤布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）、同屬海盜黨的布拉格市議員柯索娃（Michaela Krausová）和捷克眾議院議員米哈樂（Jakub Michálek）等人。

台灣外交部副部長徐斯儉（左）14日會晤布拉格市長賀瑞普，以台灣造型頸枕當見面禮。（中央社）

柯索娃稱，2016年3月，中國國家主席習近平首度訪問捷克，當時她在街上揮舞代表西藏流亡政府的雪山獅子旗遭警察逮捕。時任布拉格市長的克爾娜喬娃（Adriana Krnáčová）在同一時間與北京簽署姐妹市協定，還承諾遵守「一個中國政策」和認知「台灣是中國不可分割的領土」。

柯索娃說，這件事帶給她很大的刺激，因此去年底選上市議員後即在議會提案，推動刪除這項條款。由於中方完全不理會，布拉格才決定終止與北京的姐妹市關係。

3年前還是布拉格市議員的米哈樂也指出，當時議會內部對這項條款其實有相當大的爭議，所以議會投了2次票才批准姐妹市的協定。

他強調，在中國與其他國家簽訂的姐妹市協定當中，該條款相當罕見。

徐斯儉還與賀瑞普等人分享對抗假新聞的經驗。徐斯儉說，台灣即將在明年初舉行總統大選，為防止假新聞影響選情，台灣政府立法處罰假新聞散播者。

（中央社）