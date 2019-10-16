【打工仔注意】台女常「啹氣」致舌裂　就診揭竟是咖啡飲太多出事

喝一杯咖啡，這是許多粉領上班族忙碌生活中的重要小確幸，但中醫師提醒，並非每個人都適合以咖啡來提神抒壓，更年期女性以及容易心悸或失眠者都應該避免飲用，此外，舌頭如有裂紋，或是舌苔呈黃色、油亮，也應該儘量少喝。

台灣42歲李小姐熱愛咖啡，每天起床第一件事就是喝咖啡，一天約喝2、3杯，近年來，反覆腹部不適，一躺平就胃脹痛，甚至是「啹氣」不停，相當難受，多次就醫，但效果不佳。台北慈濟醫院中醫部內科主任戴有志表示，李小姐初就診時，舌裂情況嚴重，脾胃陰傷，必須立即戒除咖啡，再輔以藥物調理，兩個月後，胃部不適症狀大幅改善，而舌裂紋路也轉為輕微。

許多上班族幾乎離不開咖啡，研究也證實，咖啡具有提神、利尿、收斂心氣、減輕心血管負擔等效果，戴有志主任提到，就中醫的角度而言，可不是每個人都適合大量喝咖啡。他解釋，咖啡雖非致病因子，但屬性濕熱，咖啡豆經過烘焙，更是加重其化熱傷陰、助火上逆的表現，成為疾病的加重因子。

如果陰虛體質，長時間飲用大量咖啡，將會加劇身體原有的不適狀況。以李小姐為例，原本就有腸胃道症狀，如：胃部脹痛、嘔吐、打嗝、胃酸逆流，但她又天天喝咖啡，就會讓症狀更加嚴重，必須透過能降胃火的黃蓮、可制酸的烏貝散來治標，輔以固本的健脾養胃中藥。

此外，從舌頭的樣態，也可了解自己是否適合常喝咖啡（點圖看看你是否適合常喝咖啡）↓↓↓

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值得一提的是飲用咖啡的時間點也很重要，戴有志主任表示，就中醫觀念而言，白天屬陽，夜晚屬陰，因此下午三點後不適合再飲用易助陽上火的咖啡，以免陰陽失調，影響健康。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】愛喝咖啡的妳要注意！出現以下症狀就不要再喝了！】