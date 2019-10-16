【2020大選．街訪】「選舉」讓人盲目　你會為了韓國瑜失去理智？

在台灣選舉過程，經常聽到民眾一種說法：「我要等看完政見之後決定投誰」。不過，台灣民眾確實會依據政見選擇嗎？2020年台灣大選將至，台灣人究竟會被「草包」、「菜包」意識綁架了呢？還是真的會依據候選人端出的「政策牛肉」投下神聖的一票呢？

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近期，台灣Youtuber政治衝蝦咪做了一則台北街頭訪問，將台灣總統候選人的圖像遮起來，請街頭民眾「盲測」選擇自己偏好的「照護」政策。

有趣的是，影片可發現多數台北民眾竟選擇近期民調大輸蔡英文的韓國瑜，甚至不少人認為韓陣營推出的「照護牛肉」比較符合社會價值。當然，也有不少人得知選擇的是韓國瑜，面面相覷的表示：「可以換人嗎？」

台灣Youtuber政治衝蝦咪為調查2020台灣大選，進行街坊並盲測比較政見，其結果出乎意料。（FB@詹為元 政治我們的事）

眾所周知，在人類社會的政治實踐中，民主確實體現了它的制度魅力，並因而在世界各國得到普遍認同，成為人類社會政治進步的象徵。對台灣來說，過程也不外如此。但近年以來，隨著選舉坐大，綁架了政治制度本身，不僅是台灣，整個西方都在反思，也令許多新興民主國家只能時而以民主發展階段還沒到，好自我慰藉、安撫這民主帶來的「不治」之症。

政治的重點，在於「治」，但當西方民主政體近年來紛紛宣告「不治」，這問題顯然很大。以台灣為例，2020大選又重回到藍綠對決的老調，不論是民進黨主打的「反中」、「護主權」，還是國民黨眾振呼的「保衛中華民國」，滿滿的「亡國感」莫名成為台灣藍綠政黨眼下唯一的勝選解方，或稱其為「飢餓行銷」。

然而，誰都知道選舉只是手段，用以實踐的目的是民主，但民主的目的又曾幾何時淪作台灣藍綠政黨爭相表述的「不亡國」，而忽略了這個制度設計原本著眼於「治理」的本質？就像下方，近期台灣網民有感於台灣大選的氣氛，並寫了篇「笑話」調侃，值得發人省思。