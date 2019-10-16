【2020大選．街訪】「選舉」讓人盲目　你會為了韓國瑜失去理智？

在台灣選舉過程，經常聽到民眾一種說法：「我要等看完政見之後決定投誰」。不過，台灣民眾確實會依據政見選擇嗎？2020年台灣大選將至，台灣人究竟會被「草包」、「菜包」意識綁架了呢？還是真的會依據候選人端出的「政策牛肉」投下神聖的一票呢？
近期，台灣Youtuber政治衝蝦咪做了一則台北街頭訪問，將台灣總統候選人的圖像遮起來，請街頭民眾「盲測」選擇自己偏好的「照護」政策。
有趣的是，影片可發現多數台北民眾竟選擇近期民調大輸蔡英文的韓國瑜，甚至不少人認為韓陣營推出的「照護牛肉」比較符合社會價值。當然，也有不少人得知選擇的是韓國瑜，面面相覷的表示：「可以換人嗎？」
台灣Youtuber政治衝蝦咪為調查2020台灣大選，進行街坊並盲測比較政見，其結果出乎意料。（FB@詹為元 政治我們的事）
眾所周知，在人類社會的政治實踐中，民主確實體現了它的制度魅力，並因而在世界各國得到普遍認同，成為人類社會政治進步的象徵。對台灣來說，過程也不外如此。但近年以來，隨著選舉坐大，綁架了政治制度本身，不僅是台灣，整個西方都在反思，也令許多新興民主國家只能時而以民主發展階段還沒到，好自我慰藉、安撫這民主帶來的「不治」之症。
政治的重點，在於「治」，但當西方民主政體近年來紛紛宣告「不治」，這問題顯然很大。以台灣為例，2020大選又重回到藍綠對決的老調，不論是民進黨主打的「反中」、「護主權」，還是國民黨眾振呼的「保衛中華民國」，滿滿的「亡國感」莫名成為台灣藍綠政黨眼下唯一的勝選解方，或稱其為「飢餓行銷」。
然而，誰都知道選舉只是手段，用以實踐的目的是民主，但民主的目的又曾幾何時淪作台灣藍綠政黨爭相表述的「不亡國」，而忽略了這個制度設計原本著眼於「治理」的本質？就像下方，近期台灣網民有感於台灣大選的氣氛，並寫了篇「笑話」調侃，值得發人省思。
有名大學教授剛搬到新家，正在向隔壁的鄰居A打招呼。
教授：「你好，我是一名大學教授，在教邏輯推理，我剛搬到你旁邊，請多指教。」鄰居A：「你好你好！邏輯推理... 那是甚麼？」
教授：「嗯.. 我舉個例子好了，我看到你家有黨證，所以我推論你是黨員。」
鄰居A：「沒錯。」
教授：「藉由你是黨員的事實，我推論你想維護台灣國家主權。」
鄰居A：「是的。」
教授：「既然你想維護台灣主權，我猜想你討厭打壓我們的中共。」
鄰居A：「全部正確。哇！原來邏輯推理是這麼厲害的東西啊！」
（過了幾天，鄰居A遇到了鄰居B）
鄰居A：「欸，我跟剛搬來的那個人聊過了。」
鄰居B：「哦？是嗎？他人怎麼樣？」
鄰居A：「他人感覺不錯，是個大學教授，在教邏輯推理。」
鄰居B：「嗯？甚麼是邏輯推理啊？」
鄰居A：「讓我舉個例子給你瞧瞧，我問你，你有沒有黨證？」
鄰居B：「沒有。」
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鄰居A：「OK，你是中共同路人。」