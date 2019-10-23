【陳同佳出獄】蘇貞昌：香港不辦台灣辦　只要陳入境就逮捕歸案

去年於台灣涉殺死女友潘曉穎，回港後因洗黑錢罪被判囚的陳同佳，今日（23日）刑滿出獄。陳同佳於上周去信特首林鄭月娥，表示決定獲釋後到台自首。 台灣行政院長蘇貞昌表示，香港政府拒絕台灣派人前往逮補陳同佳，但台灣沒有放棄司法管轄權，只要陳同佳入境，就會逮捕歸案。

陳同佳出獄後，向死者及其家人鞠躬道歉。(梁鵬威攝)

蘇貞昌今日出席活動，被問到台灣是否派人至香港逮補陳同佳時表示，台灣政府絕不縱容嫌犯逍遙法外，「香港人殺香港人，香港政府從可行性、便利性應該要好好辦。台灣沒有放棄司法管轄權，所以一直要求司法互助。過去香港政府不理不睬，但現在香港政府疑似要把嫌犯放出來，我們不能讓嫌犯趴趴走、不能讓法律有空窗期。」

蘇貞昌說，既然港府要把疑犯釋放，他們就希望港府讓台灣派警員過去，把陳同佳押回來，但港府拒絕。「現在我們認為，既然香港政府不辦，那台灣來辦，只要陳同佳一進入台灣就會把他逮捕歸案。」

蘇貞昌稱，只要陳同佳入境，就會將他逮捕歸案。（資料圖片）

台媒引相關人士：將有台灣人員陪同

資料顯示，陳同佳及管浩鳴兩人日前遭台灣移民署註記管制「不核發登機證」，兩人無法從香港或第三地「入境」或「過境」來台，同時「不適用臨停」，也無法以網簽、落地簽進入台灣。如果兩人堅持赴台，則必須在台灣駐港辦事處臨櫃提出書面申請，由陸委會、移民署等人員聯合審查，才會決定是否讓兩人進入台灣。

對此，台媒《聯合報》引述「相關人士」透露，只要陳同佳要去台灣，「就不會有來不了的問題。」他解釋，陳同佳到台灣前，必須經過申請程序，到時一定會有台方人員陪同，不會有陳同佳「自己來台」的狀況，同時台方人員會在旁「戒備」並陪同搭機入境，因此陳同佳申請來台，自然不會有移民署阻擋或審核不過的問題。