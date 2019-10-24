【長毛雪寶】台文化部不滿九段線地圖　籲西片「尊重主權事實」

由美國夢工廠動畫公司（DreamWorks）與中國東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作的3D奇幻喜劇冒險動畫電影《長毛雪寶》（Abominable），由於片中出現中國主張的南海「九段線」地圖，引發越南、菲律賓、馬來西亞相繼反彈，而在台灣，有民進黨地方議員亦呼籲「修改影片或禁映」。 台灣文化部回應指，《電影法》已刪除電影審查，對「外國電影未能尊重中華民國主權事實」非常遺憾。對此，發行商聯合國際影業（UIP）表示不予置評。

台灣、中國大陸及越南對於南海主權的聲索。（中央社網站截圖）

《長毛雪寶》描述一名中國少女發現雪怪住在自家屋頂，並決定帶牠回喜馬拉雅山與家人團聚的故事。電影日前在越南上映後，卻被發現場景中出現南海爭議中國主張擁有主權的「九段線」，引發越南人不滿，隨即遭到下架。及後，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）亦呼籲民眾罷看該影片。至本月17日，馬來西亞方面亦宣布禁播該片。

而在台灣，民進黨籍台南市議員李啟維質疑「為匪宣傳」，呼籲市府出面管一管，要求修改影片，否則禁映。

對此，台灣文化部影視局表示，電影法2015年已刪除原第26條有關電影檢查及刪減等相關條文，現行第9條第2項「非經中央主管機關審議分級並核准者，不得映演」規定，指主管機關依據《兒童及少年福利與權益保障法》的規定，就兒少保護針對電影片進行分級審議。不過，台灣文化部進一步指出，「我國主權事實應被尊重，倘若外國電影未能尊重主權事實及台人感受，非常遺憾。」

事實上，九段線繼承自中華民國政府於1947年提出的「十一段線」，而「十一段線」現今仍是台灣對於南海主權聲索的根據。

（綜合報道）