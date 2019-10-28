【暫停赴台個人遊】9月陸客赴台幾近腰斬　全年旅客總數或陷衰退

中國大陸限縮赴台「個人遊」的效果逐漸擴大。台灣觀光局數據顯示，大陸觀光客赴台人數在9月份幾近「腰斬」，大跌46.8%。 《彭博》報道指，台灣今年全年旅客總數欲突破去年的紀錄高點恐有難度，而一旦自高峰轉跌，將創2003年SARS疫情以來的首度全年衰退。

台灣觀光局最新數據顯示，9月赴台陸客幾近腰斬。（資料圖片）

台灣觀光局最新數據顯示，9月赴台陸客僅11.6萬人，較去年同期衰退46.8%；9月份來台旅客總數亦較去年同期減少5.3%至79.4萬人次。截至9月底，今年赴台旅客累計達879萬人，仍較上年同期成長9.4%。

若要刷新去年1106萬旅客的紀錄高點，意味第四季要有227萬旅客，即平均每月至少要有75.7萬人次來台。

《彭博》報道指，台灣全年旅客總數要突破去年的紀錄高點恐有難度，而一旦自高峰轉跌，將創2003年SARS疫情以來的首度全年衰退。（資料圖片）

中國大陸在7月底宣布，自8月1日起暫停47個城市的居民來台自由行申請。新措施實施首月份，陸客人數僅小幅下滑至28.3萬人次，或許因為部分旅客已經在8月以前就申請赴台，不過9月的衰退則明顯讓人感受到禁令的效果。

《彭博》報道指，台灣全年旅客總數要突破去年的紀錄高點恐有難度，而一旦自高峰轉跌，將創2003年SARS疫情以來的首度全年衰退。受到SARS疫情的影響，2003年來台旅客衰退24.5%至225萬人次。