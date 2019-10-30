英潮牌AllSaints推金馬獎聯名T恤　1日後叫停：向全中國人民致歉

中國大陸今年8月宣布退出參加2019年金馬影展（包括金馬獎），引發原本有意贊助金馬的廠商紛紛「割席」。 英國時尚品牌AllSaints 周一（28日）宣布與金馬影展合作推出獨家T恤，然而該品牌周二（29日）晚上突然在官方微博強調「堅決維護一個中國原則」，立即終止與金馬獎的合作，並稱「對全中國人民表達最誠摯的歉意」。

AllSaints29日推出金馬獎聯名T恤，但才過1天就急速終止合作並發表道歉聲明。（AllSaints）

AllSaints 28日宣布與金馬影展合作，推出第56屆金馬獎設計獨家T恤，還計劃在11月19日與金馬執委會合辦酒會。但時隔1日就立刻變卦，並在官方微博發聲明強調，品牌初衷僅限於對電影藝術的支持，已於第一時間終止合作，對於現已造成的影響，「對全中國人民表達最誠摯的歉意」。

聲明指出，「ALLSAINTS始終堅決維護一個中國原則，嚴格秉承中國主權及領土的完整，尊重且珍惜中國人民的熱情與情感」，又指品牌和公司「始終維護中國立場」，「ALLSAINTS中國針對所有管轄地區，在未來加強監管，堅決杜絕此類問題的發生」。

聲明最後寫道，「ALLSAINTS與全中國人民共同祝福中華人民共和國70華誕」，希望與中國人民保持已有的良好友誼，也尊重且敬愛中國及中國人民。

據AllSaints官網介紹，該品牌1994年創立於東倫敦，目前在27個國家共有230間專賣店，橫跨歐洲、美洲、亞洲及中東，店面以英倫風格為賣點，產品涵蓋全系列男女裝、包款、配件等。

早前，意大利珠寶品牌Bvlgari、汽車品牌瑪莎拉蒂（Maserati）等以類似理由宣布取消對金馬獎的贊助。金馬執委會當時回應稱，金馬影展與金馬獎的所有活動，將照常舉辦不受影響，執委會不會為難贊助商。

（綜合報道）