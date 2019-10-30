美國參議院通過台北法案　支持台灣強化與全球各國關係

美國聯邦參議院當地時間29日（周二）一致同意通過《台北法案》，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。 對此，國台辦表示，堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政。

參議院外交委員會於9月25日通過《台北法案》（TAIPEI Act）。共和黨籍參議員卡西迪（Bill Cassidy）10月29日提請院會同意以「一致同意」（unanimous consent）方式通過《台北法案》，並獲代議長裁決通過。

眾議院外委會預計當地時間30日（周三）針對眾院版本的《台北法案》進行表決。眾院外委會表決通過後，法案將送眾院院會表決。眾院院會通過後，將透過參眾兩院協商最後共同版本，再經參眾兩院各自通過後，即可送白宮由美國總統特朗普簽署後生效成為法律。

近日，台灣立法院會三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定台灣向美軍購66架F-16V戰機所需的經費上限為新台幣2500億元（約合642億港元）等六條條文。（資料圖片）

參議院版本的《台北法案》指出，美國總統應經常性提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自中國大陸現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展具成本效益的不對稱戰力。

法案又指出，依據《台灣旅行法》鼓勵美國高階官員訪台。此外，國會意見指出，美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該國的經濟、安全及外交交往；而對於嚴重損害與台灣關係的國家，國會意見指出，應研議以適當及符合美國利益的方式，降低美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。

法案也要求美國政策應以適當方式支持台灣在所有不以國家為會員資格且美國已參與的國際組織具有會員身分；台灣在其他適當國際組織取得觀察員身分。法案又建議，美國總統或總統代表在包括領袖峰會及「美中全面經濟對話」等任何美國與中國大陸的相關雙邊互動場合，表達支持台灣成為國際組織會員或觀察員。

國台辦發言人馬曉光30日表示，台當局發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢。（資料圖片）

國台辦：反對美國干涉中國內政

大陸國台辦30日表示，堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政。台當局發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的。美國打「台灣牌」，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害的是兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。

（綜合報道）