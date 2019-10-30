世界飛安高峰會下周台北登場　傳陸港澳代表抵制出席

2019世界飛安高峰會（International Air Safety Summit, IASS）下周（11月4日至6日）首度在台灣舉辦，是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會，不過如今卻傳出中國大陸抵制出席的消息。 台灣交通部政務次長兼航發會董事長王國材今日（10月30日）證實，尚未有中國大陸、港澳代表報名。

2019世界飛安高峰會下周（11月4日至6日）首度在台灣舉辦，是歷年來在台灣舉辦的最大國際民航盛會。(中華航空事業發展基金會)

王國材表示，目前仍在報名期間，但尚未有中國大陸、港澳方代表報名參加此次會議。另外，在149個報名單位中，有2名中國大陸籍人士，一為波音代表，另一為奇異航空代表，以及2名代表民間公司的香港人也報名參加。

由世界飛安基金會每年第四季舉辦的世界飛安高峰會，已有71年歷史，去年在美國西雅圖舉辦，今年首度移師台灣，11月4日到6日將在台北舉辦，預計將有來自全球30個國家、超過300位業界、政府及學界代表與會。

世界飛安基金會成立於1947年，是一個非政府組織，會員涵蓋個人與公司、企業、政府單位等，現會員來自全世界150個國家和地區

（綜合報道）