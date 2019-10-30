【新聞價值】台灣通傳會發函中天及三立　籲新聞報道要平衡多查證

台灣通傳會（NCC）周三（30日）召開委員會議，決議對《三立新聞台》的「1000整點新聞」、「台灣大頭條」，以及《中天新聞台》的「中天晚間新聞」、「中天新聞」等節目，分別予以發函改進，呼籲製播新聞應平衡報道、符合新聞專業。

據台媒《中央社》報道，三立新聞台在3月29日的「1000整點新聞」中，報道題為「議員要求韓訪美前報告，議會直播被消音」新聞，經民眾反映有違反事實查證之虞。經查後，高雄市議會上述事件中，確實有因音控臨時故障而消音的狀況。NCC認為，三立新聞台有充分時間查明消音原由，因此決議發函改進。

三立新聞台的新聞報道被NCC指是未事實查證。（資料圖片）

三立新聞台在5月12日的「台灣大頭條」節目，播送題為「中國內部文件外流，接收台灣派500萬移民」、「統一生活照過？軍公教恐遭中國壓制」等新聞，經民眾反映未事實查證。

至於中天新聞台則是在4月10日、11日、21日的「中天晚間新聞」、「中天新聞」中，播出題為「柚農口誤已現場更正！NCC創惡例照罰中天百萬」、「直播節目中怎查證？NCC將主持人當算命仙？」、「『黑韓』無極限！蔡英文PO臉書『太監說』再做文章」等新聞，均有民眾反映違反事實查證原則、故意扭曲解讀的情況。

NCC指中天新聞台的新聞報道，被民眾反映有違反事實查證原則、故意扭曲解讀的情況。（資料圖片）

ＮCC建議，新聞報道應該客觀中立，對於非即時新聞轉播的內容，應確實多方查證，沒有查證的情況下，不宜直接連接至人為刻意的特定動機。除了發函要求改進，NCC並指出新聞台製播新聞應該平衡報道，採訪學者專家宜避免單一意見，以符合新聞專業及公平原則，而且新聞標題應客觀中立，避免夾敘夾議評論；涉己新聞方面，標示應該更加明顯清晰。NCC又特別提醒，報道有關兩岸議題及國家安全時，因涉及公共利益，事實查證得更嚴謹；引用Facebook等網上媒體來源資訊時，也應多方查證。

國家通訊傳播委員會（簡稱通傳會、NCC，政府早期簡稱為國傳會）是台灣有關電信通訊和廣播電視等訊息流通事業的最高主管機關，為受台灣行政院監督的獨立機關，2006年成立。

（中央社）