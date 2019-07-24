旺中集團控告《金融時報》記者誹謗　無國界記者：濫用法律

英媒《金融時報》早前有一篇報道指台灣的旺旺中時媒體集團（旺中集團）接受大陸國台辦指示處理新聞，旺中集團事後提告該報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）誹謗。

無國界記者（RSF）在星期三（24日）發新聞稿，認為旺中集團是濫用法律騷擾席佳琳，東亞辦事處執行長執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）更稱旺中集團此舉「只因對報道感到不悦。」

旺中集團日前在立法院舉行記者會，就《金融時報》的報道表達強烈抗議。

新聞稿又提到，過去幾年來，大陸對台灣的媒體環境的幹預明顯增加，例如在今年5月，台灣的國家安全局亦指出有台灣媒體接受來自大陸方面的指示。艾瑋昂表示，考慮到旺中集團公開親近大陸，「《金融時報》的報道相當合理。」

事緣《金融時報》駐台記者席佳琳於上星期發出一篇英文報道，主標題為「Taiwan primaries highlight fears over China's influence on media」，意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，副標題是「Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yu's victory to lead opposition in presidential election」，意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

旺中集團事後發聲明強調是「惡意中傷」，國台辦亦回覆指是「無中生有，別有用心」，並批評是民進黨政府「通過外國媒體炮製謠言」。

(中央社)