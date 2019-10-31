台故宮院長吳密察：文物是中國古典藝術經典　不可能「去中國化」

台灣故宮院長吳密察今天（31日）上午在立法院教委會進行「新故宮計劃」專案報告及故宮年度預算解凍報告時，針對故宮是否有「去中國化」問題表示，故宮文物就是中國的古典藝術精品，不可能「去中國化」。

吳密察表示，中國就在那裏，「我們的文物就是中國的古典藝術精品，甚至還覺得這些文物，一方面要拿到南院，另一方面還要拿到國外展，沒有去中國化的問題，而且也去不了。」而有關故宮定位，他認為「應該要在更大的亞洲範圍裏，看故宮對亞洲地方的影響」。

台灣故宮近年觀光收入減少，但在台灣社會卻一再成為輿論熱點。（VCG）

此外，國民黨總統參選人韓國瑜日前提出，未來要讓台灣故宮多達70萬件文物同時展出，引發質疑，故宮也回應指不可能執行。韓的國政顧問團總召張善政則試圖「救火」，與故宮前院長馮明珠一同提出「故宮4.0計劃」的「數位故宮」概念，指出批評韓的人都「沒有數位腦袋」。故宮隨即更發出「故宮數位化成果，遍地開花」新聞稿回應。

對此，吳密察表示，故宮的數位典藏一直在進行中，目前總數已達26.49%，而不同類別進度不一，例如書畫類已達95%，器物類已有85%，民眾透過檢索系統都能看得到。至於近來故宮遊客及門票收入減少，他解釋，很大原因來自於特展空間整建，沒有推出海外引進的展覽，令台灣籍旅客到訪減少。

新故宮計劃被指要「拆掉中國招牌」

為推動故宮公共化，提升南北兩院區之參觀品質，並促進觀光產業發展，台灣故宮自2018年起推行「新故宮計劃」，其中就包括整建庫房，涉及將文物搬遷至位於嘉義縣的故宮南院存放。

不過，當時有故宮內部人員爆料指，該計劃最終目的是將中華書畫器物都搬去南院，位在台北的北院只留下圖書文獻類文物，改稱「東方圖書館」；南院則依前院長陳其南「東亞地中海」概念，讓中華文物成為東亞的一部份，北院、南院整合成藝廊，徹底「拆掉中國招牌」。由於相關傳言引發爭議，故宮最終表示搬遷只在北院內進行，不會送到南院。

吳密察今年2月接任故宮院長。（資料圖片）

及至今年2月，本身是歷史學家的吳密察接任台灣故宮院長，提出「不能把文物都放在庫房內」，認為既然南院已有展示空間，重要文物應輪流去南院展覽，但並非要固定某一個國寶移到南院去。他還曾在Facebook發文表示，應該將故宮文物中的翠玉白菜、肉形石等器物類全搬到故宮南院。

不過，耗資79億新台幣（約合20億港元）興建的故宮南院，曾被列為「新十大建設」，但由於遊客慘淡，園區周邊數間酒店接連倒閉，故宮南院也被戲稱為「蚊子館」（形容只有蚊子問津）。

（綜合報道）