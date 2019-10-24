【觀察】韓國瑜提台北故宮文物「一口氣全展出」　困難何在？

近期，台北故宮頻繁成為輿論關注焦點，繼故宮院長吳密察把門票收入減少歸咎於「陸客不穩定」後，更有故宮藏品「一口氣展出」的提議。 韓國瑜10月20日在台南發表觀光政策，提到故宮文物「如果一口氣展覽，會不會轟動全世界？」引來諸多非議，韓國瑜隨後並在10月23日表示應該大舉擴建故宮。其實，故宮展覽困境中，場地只是一個環節而已，沒有徹底檢討故宮展覽的困境，就不能理解韓國瑜拋出的想法為何會有困難，以及反思如何改進。

韓國於提出若一次性展出台北故宮的展品，可能會轟動世界。（資料圖片）

「一口氣展覽」引發的政壇對罵

韓國瑜在觀光政策發布會中提到，政見標榜「觀光立國迎八方之客」，並提出將把「交通部觀光局」升格為「觀光部」，他表示台灣觀光產業從業人員約有200萬人，而觀光產業與文化很有關聯，「我們有很多東西一直在睡覺，還沒有把它喚醒」，他舉例，故宮「整個展出九分之一，九分之八在山洞裡面」，「假設台灣的觀光產業腦袋突然打開了，故宮產業一次性攤開來，從頭到尾看完展覽三十年時間，我們一口氣能夠展覽呢？會不會轟動全世界？我們文化的瑰寶」，他認為，喚醒故宮能夠有助於台灣觀光產業與青年文創。

不料此言一出，受到台灣輿論相當大抨擊。質疑他沒有專業度，綠營大老林濁水甚至在臉書（Facebook）猛酸，「故宮的老知識藍全都嚇死了，爭相走告，票如果投給韓國瑜故宮將來怎麼辦？」台北故宮更於10月22日發表聲明指出，在考量文物安全與脆弱性以及《國立故宮博物院典藏文物管理作業要點》的規範下，故宮文物「一次攤開展出，實有執行難度」，目前逐年規畫不同主題的展覽，並推出友善國際觀光客的措施；而台灣文化部長鄭麗君對此也表示，「博物館並不等於陳列室，文物典藏也要注重文物本身環境與能夠展覽的時間，各項文物條件不一，而博物館也要發揮專業，透過策展促進社會與文物對話，並不是一次看完」。顯然，輿論與政府的意見，都相當反對韓國瑜的提議。

韓國瑜團隊並在10月24日召開記者會，推出「故宮4.0計畫」回擊，國政顧問團召集人張善政指出，故宮4.0計畫有三個重點，「第一、故宮北院，在外雙溪環境合理承受能力適度擴建。第二、故宮南院，用展國寶來活化。第三、數位故宮，以數位展覽補實體展覽的不足」。雖然提出擴建甚至是數位化方式以增加展覽空間，卻未進一步思考整體文物修復與展覽能量的議題。

台北故宮近年觀光收入減少，但在台灣社會卻一再成為輿論熱點。（VCG）

「國際級」故宮面臨的人才、經費、場地限制

事實上，台北故宮藏品近70萬件，南北兩院區同時最多只能展出約三千件，韓國瑜口中的「九分之一」還高估太多，實則只有千分之四而已。這個數量比起英國大英博物館（British Museum）8萬件、法國羅浮宮（Louvre）3.5萬件相差甚遠，而美國大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）光是埃及區就有3萬件展品，俄國艾米塔吉博物館（Hermitage Museum）展出品項更是在15萬件左右；就連北京故宮日常展出也在萬件以上。自身定位為「國際級博物館」的台北故宮，展品數量與佔藏品比例，實在跟國際主要博物館相差太遠。

而且，故宮「玉器」、「銅器」、「陶瓷」、「宗教」、「清代家具展」等常設展延續十年不輟，展品一擺都是許久，扣掉這些完全稱不上耳目一新的展覽後，三千件展品真正長年有更新的，就更少了。韓國瑜認為，故宮文物很多都「一直在睡覺」，其實確實是如此，許多藏品遷台後一直裝在箱子裡，沒有打開保養過，背後受限於經費、場地、故宮組織人事及台灣整體人才環境所構成牽制效應，這些限制導致70萬件藏品陷入「削足適履」的境地。

就人力資源來說，2020年度台北故宮編制員額共502人，僅為大英博物館的一半、北京故宮的三分之一，其中文物修復師更只有13人，較之北京故宮200名文物修復師的編制，顯然落差太大，根本無力照顧70萬件藏品；就場地而言，故宮展覽面積僅約1萬平方公尺，多年來早有呼籲擴大的輿論，2015年還特意將第一展覽區四樓的「三希堂」餐廳結束營業，可四年過去了，該空間依然閒置，而無論馬英九時期的「大故宮計劃」，還是蔡英文時期的「新故宮計劃」，都未能顯著擴張展覽空間，更未能建立起足堪70萬件藏品使用的修復場地，台北故宮的空間規劃爭議許久，無形中更構成展品增加的阻礙。

最後在經費部分，除了政府預算，故宮還有另一個財源：故宮文物藝術發展基金。政府預算方面，故宮每年所需約十多億新台幣，近年都是入不敷出；而故宮文物藝術發展基金，其實就是故宮紀念品販售所得與捐贈收入，雖然故宮賣紀念品年年賺錢，卻也必須年年繳庫，剩下的盈餘據台灣立法院估計，累積至2018年有近10億新台幣，可是立法院竟建議將這筆錢繳回國庫，顯然在台灣政府財政困窘越發危急與不重視下，願意撥入故宮修復資源跟擴大展覽場地的經費，短期內見不到增加的可能。

文化反思與政策整合比批評更重要

把問題放在更高層次來看，這又涉及文化政策定位與博物館政策。政策面目前台灣政府雖已訂定《文化基本法》，卻沒有對自身文化有清晰的定位，只是不斷強調「多元」。在現任台灣文化官員認知中，政治上「台灣與中國無關」，文化上「中國文化是台灣文化的一部份」，故宮當然也只是眾多台灣文化因素的其中一小項而已，對其院藏70萬件中國歷朝歷代精品文物，也並不給予重視，只是盡力推出各種優惠措施來維持遊客數量，但是在「全球最受歡迎博物館」排行裡，台灣已從2015年全球第六名，跌到2018年十名之外。

台北故宮展覽空間相當擁擠，應付每年500萬旅客頗為不足，同時間僅能展出不到三千件展品，更只占藏品千分之四，遠遜於其他國際大型博物館。（新華社）

再者，台灣整體博物館政策一直沒有完成整合，除文化部主管展館外，交通部有郵政博物館、中研院有歷史文物陳列室、國防部也將興建軍事博物館，眾多博物館之間定位相當模糊，更各自為政。故宮在台灣等同部會、位階極尊，卻受到組織法、人才、政治因素、財政經費等拘束，對院藏文物從未進行地毯式保養，頂多是久久一次的盤點，導致其與國際一級博物館相較，展覽能量處於極低水平。

韓國瑜提出「一次展出」故宮文物來「轟動全世界」，就現實來說，當然無異於天方夜譚，可是他卻也點出了文物「都在睡覺」的大問題。要解決這個問題，不是「一次攤開」或者「擴建」就能了事，而必須先全面檢討台灣的文化政策思維，釐清組織、經費、場地、人才、博物館整合等諸多困境，做出完善的文化政策規劃，甚至可以考慮借重大陸較強的文物修復能力進行兩岸文化合作，從「一口氣展覽」延伸出具建設性的討論，才真的能讓台北故宮「轟動世界」、文物也能「重見天日」。