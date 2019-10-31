台陸軍引入「黑鷹」接替　部分除役UH-1H直升機轉贈非洲邦交國

台灣陸軍周三（30日）在台中舉行儀式，宣布UH-1H多用途直升機將會退役，未來會由UH-60M「黑鷹」攻擊直升機取代。 據台媒引述軍方人士透露，部分數量的UH-1H將會作為教學或研究用途，但同時亦有一部分會轉贈位於非洲的邦交國伊斯瓦蒂尼（前稱斯威士蘭），該國日前亦已派人赴台南歸仁接受訓練。

UH-1H多用途直升機正式除役，台灣陸軍特別舉行灑水禮，感謝其對 國防的貢獻。（中央社）

報道指，UH-1H服役已經近50年，有「空中老兵」之稱，但隨着UH-60M已達到完全作戰能力（FOC），故決定在當天正式除役。有軍方人士表示，UH-1H直升機自解除戰備後，軍方只保留6架UH-1H直升機為可用狀態，並陸續送出9架予巴拉圭、洪都拉斯、布基納法索、危地馬拉等邦交國。UH-1H正式除役後，部分將轉贈伊斯瓦蒂尼，但數量因涉及外交秘密不便透露。

台灣陸軍的UH-60M「黑鷹」攻擊直升機已達到完全作戰能力。（中央社）

據介紹，UH-1H多用途直升機於1960年代中期問世，台灣航發中心（漢翔）在1969年與美國貝爾公司簽約，獲准以授權生產方式製造118架，使台灣陸軍的機動力大增，正式邁向立體化，成為可執行陸空聯合作戰及垂直突擊任務的軍隊。

（中央社）