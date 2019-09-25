台軍金門演練反登陸作戰　發射1100餘發炮彈　震塌學校廚房天花板

台海局勢緊張之際，台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）的年度「聯合反登陸作戰」操演於今（25日）日清晨5時在金門縣后湖炮陣地舉行，總計射擊8吋榴炮等各式火炮48門、炮彈1100餘發。 值得一提的是，強大的火力震塌了鄰近小學廚房的天花板，金防部表示會盡快恢復廚房原貌。

金防部的年度「聯合反登陸作戰」操演於今日清晨舉行，發射1100餘發炮彈。 （《聯合報》）

+ 2

金防部指，這次射擊火炮計有8吋榴炮等各式武器48門，參演的有金防部戰車營、機步營、炮兵營、防空連及烈嶼守備大隊本部連。

演練首先模擬發現敵船正集結向金門泛渡中，企圖登島，台軍隨即以各式重型火炮齊射阻止、擾亂敵船前進，並依防衛作戰進程，實施集火帶射擊；最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器防護射擊，阻敵登陸。

參謀總長沈一鳴上將、陸勤部指揮官吳慶昌中將等也參加演練，並邀請金門縣長楊鎮浯、金縣府各級主管、地方仕紳及民眾等現場參觀。

火炮演練卻造成鄰近小學廚房的天花板掉落，所幸廚房工作人員剛好走出門外，沒有受傷。事發後，金防部派人員清理廚房、修復倒塌的天花板。金防部表示一定會全力盡快恢復廚房原貌。

（綜合報道）