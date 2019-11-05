【對台26條】國台辦稱貫徹「習論述」　蔡英文：大陸定調一國兩制

繼一年前的「惠台31條措施」，大陸本月4日再公布新惠台「26條措施」。 國台辦官員同日在南京解讀26條對台措施，強調這是貫徹中共總書記習近平對台工作的論述，體現堅持「一國兩制」與和平統一，對台灣民眾權益的保護「從境內延伸到境外」。 另一邊，台灣總統蔡英文5日表示，不論是「31條」還是「26條」，都是在大陸的一國兩制台灣方案脈絡內提出，用意很清楚，就是大陸已定調一國兩制。

國台辦交流局長黃文濤4日下午在南京兩岸企業家峰會上做政策宣講，介紹「26條」對台措施。（中央社）

國台辦：「26條」圍繞一條主線

據中央社報道，全國政協主席汪洋4日上午在南京的兩岸企業家峰會開幕式上宣布對台26條措施後，下午原訂「深化落實31條措施，推動兩岸融合發展」的議程，負責宣講的官員立刻將重點改為介紹新「26條」。

國台辦交流局長黃文濤說，「26條」整體特點和政策意涵可概括為：「圍繞一條主線、突出一個要義、體現四個堅持」。

主線是「貫徹落實中共十九大精神和習近平關於對台工作的重要論述和指示精神」，要義是「為台胞台企提供同等待遇，為其在大陸發展創造更多機會和提供更好條件」。

四個個堅持分別是：堅持一國兩制、和平統一；堅持擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展；堅持對台工作中，貫徹以人民為中心的發展思想；堅持中共19屆四中全會所提不斷完善「促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉」的制度安排和政策措施。

國台辦官員表示，「26條」對台措施是貫徹習近平關於對台工作的重要論述和指示精神。（資料圖片/新華社）

黃文濤說，兩岸要共同實現「中華民族偉大復興」，透過制度安排和政策完善，讓台灣民眾及台企「以主人公（主角）的姿態參與其中」，有更多「參與感和自豪感」。

國台辦經濟局副局長郭大志則介紹稱，「26條擴」及的範圍更大，「把對台灣同胞權益的保護從境內延伸到境外 ，從生產延伸到生活，從就業創業延伸到事業發展」。

據此前報道，「26條措施」包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網絡建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件，還表示台灣職業運動俱樂部可加入大陸職業聯賽等。

至於「對台31條」公布至今20個月的實施情況，郭大志表示，依據不完全統計，目前已有數千家台企獲得各類政策補貼和支持，有數百名台灣人獲得「五一勞動獎章」等各類榮譽稱號 ，也有台企標到大陸政府的重大採購案，北京大興機場、長江大橋都有台企的參與。

蔡英文回應稱，大陸提出「26條」的用意就是要定調一國兩制。（中央社）

蔡英文：大陸已定調一國兩制

蔡英文5日在屏東縣出席公開活動接受傳媒採訪，她指大陸現在全力推動「26條」，就是為實現對台灣的一國兩制方案，且在大選期間提出，用意很自然讓人想到是意圖影響選舉。

蔡英文強調，不論是大陸先前提出「對台31條」，或現在提出的「26條」，都是在大陸的一國兩制台灣方案脈絡內提出，用意很清楚，就是大陸已定調一國兩制。

此外，台灣行政院發言人Kolas同日也就「26條」表態稱，大陸想併吞台灣，26條當中有13條針對企業，想吸引台商去投資5G、循環經濟、數位科技、航空等關鍵產業與基礎設施。她還說，大陸溫水煮青蛙的做法不會停止，盼台灣不分藍綠、炮口對外，反制大陸的干預。

（中央社）