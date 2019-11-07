【2020台灣大選】台國安局特勤中心「秀武力」　大選維安部隊亮相

因應總統大選即將到來，台灣國安局隸屬的特勤中心，於7日上午讓負責此次大選維安的隨扈部隊亮相，完成其「結業典禮」。 國安局表示，由於目前究竟有幾組候選人要參選總統，目前還有變數。雖然呂秀蓮等訴求民間連署的7、8組候選人皆未達到連署門欄，故目前選情相對單純，唯一變數為親民黨宋楚瑜是否參選，國安局目前為各組選人，共預先配置5組維安團隊，秉持行政中立、專業的原則，在大選期間維護各組候選人安全。

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此次國安局特勤中心，依往例展出了特勤使用的奧地利制Glock 19型手槍。值得注意的是，這批手槍是國安局特勤中心今年新購槍款，為最新的Gen 5型手槍，槍握把改為平滑造型，且具備彈性調整握把握片。

此外，特勤中心已經大量採用台灣軍備局205廠的T-91戰鬥步槍系列，由該廠提升其精準性，成為T-91S型「精準步槍」。2016年總統大選前，特勤中心即已經採用T-91戰鬥步槍值勤，當時採用的是剛剛新開發的T-91K1型步槍，全槍握把已經戰術魚骨化，可以任意搭配各式可見光紅外線、不可見光紅外線、槍燈、快瞄鏡、非致命武器、電擊槍等裝備。

而為了因應新型態的恐怖攻擊行動，國安局特勤中心特別展出台灣自制的反無人機干擾槍，可以使用攻擊性磁波「擊落」無人機。由於無人機攻擊目前日益盛行，日本皇居、首相官邸都曾經成為被攻擊對象，英國甚至曾經用愛國者飛彈，擊落大陸的大疆（DJI）型無人機。昂貴的飛彈擊落價格低廉的無人機，曾經在英國國會喧鬧一時。

此外，展出的美製M24狙擊槍，有二種不同構型，一種構型是傳統槍托、單發拉桿設計，另一種加裝了升級套件，變成手槍握把式的設計，搭配複合材料槍身，使得全槍配重更加合理，反應速度加快。

（綜合報道）