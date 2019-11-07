【2020大選】泛藍民調：韓國瑜輸蔡英文8%　但人氣與網絡熱度大勝

泛藍的台灣競爭力論壇CEO謝明輝周三（6日）發布最新2020總統大選民調，顯示國民黨總統參選人韓國瑜的民調雖落後對手現任總統蔡英文8％，但街頭人氣與網絡熱度卻遠勝蔡。

此次調查顯示，總統對決支持度為蔡42%、韓33%；政黨支持度為國民黨31％、民進黨24％。而針對韓國瑜日前說「綠營首長白白胖胖」，設計出的題目「蔡英文執政三年多以來，許多基層民眾生活得很辛苦，但是民進黨的政治人物吃香喝辣、派系分贓、貪污腐敗，讓人感覺白白胖胖的。」卻有44%同意、45%不同意。謝明輝據此推論，「韓的真實支持度」與蔡42%相近。

台灣競爭力論壇發布最新大選民調。（網上圖片）

謝明輝表示，韓國瑜的街頭人氣與網絡熱度都大勝蔡，韓國瑜請假投入選舉以來，造勢行程一場比一場更沸騰，且網絡聲量領先蔡3倍。

台灣競爭力論壇理事長龐建國則說，靜態民調無法完全反應韓國瑜的真實支持度，認為蔡利用資源控制傳媒，造成沉默螺旋（spiral of silence）現象，支持韓的民眾不敢表態。此外，多數「庶民人口」晚上都要擺地攤、做生意，而民調通常是在晚間6至8點打電話，難以被調查到。

此次大選，蔡英文主要攻佔年輕人選票。（資料圖片）

謝明輝還提出，韓具備蔡缺乏的「五力」：感動人民意識形態的感染力、號召力與動員力、浩大場面的影響力以及傳媒播送形成的「同心圓擴散力」。

龐建國則說，韓國瑜現在最大的硬傷是「參選正當性」，討厭韓的民眾，主要不是因為韓能力不足，而是「剛當選高雄市長就想選總統」備受質疑。不過，韓國瑜請假投入選舉後，支持度已往上拉抬，「外界發布蔡領先15至20%的民調都是在帶風向。」

世新大學新聞系教授彭懷恩評論，綜合近期各家民調，蔡英文支持度領先從最低8%到最高15%都有，「蔡大幅領先是事實。」不過，韓國瑜近期「止跌回升」也是事實。「有別於訴諸政黨對決的常態選舉，韓只有打庶民經濟牌（非常態選舉）才能勝選。」

（綜合報道）