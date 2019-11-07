對台26條稱台人可申辦旅行證件　陸委會：營造接受一中假象

大陸國台辦日前推出對台26條措施，其中台人可在中國大陸使館尋求領事保護與協助、申請旅行證件的條文，受到台灣輿論關注。台灣陸委會發言人邱垂正於7日表示，只要沒有申請中國大陸護照，就現行法規，沒有註銷台灣戶籍的問題。但要提醒台人這是大陸融台促統政策一環，刻意營造台灣民眾接受陸方兩岸同屬一中、一國兩制的假象。

他還指出，大陸國台辦主任劉結一稱26條是真金白銀，但實質是「鍍金、水銀」、「糖衣毒藥」，閃耀的外表暗藏劇毒，台灣人民一清二楚不會受騙。

邱垂正痛批，大陸26條措施不過是延續對台人台商的「養、套、殺」手法，呼籲台人謹慎。（楊家鑫／多維新聞）

台灣陸委會於當地時間11月7日舉辦例行記者會，針對26條措施第14條「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。「，邱垂正指出，依照《兩岸條例》，台人不得在大陸設籍或領用護照，違反者註銷戶籍，喪失台人身分。即使是「一次性護照」，也會被註銷台灣戶籍，2017年曾發生個案，有台人使用大陸一次性護照進入俄羅斯，而遭註銷戶籍。

有媒體追問，大陸有行之多年的「中國旅行證」，專門給不方便申辦護照的兩岸三地居民及部分華僑，邱垂正則表示，只要不涉及中國大陸護照，就沒有註銷台灣戶籍的問題。就像台人申辦居住證沒有註銷戶籍的問題，台政府依照現行法規行事，不會任意擴張解釋。

不過，邱垂正強調，必須提醒台人，陸方利用台人旅行申辦證件，遇有急難救助時，引誘台人申辦旅遊證件，是大陸融台促統政策一環，意圖藉由海外便利、援助作為，刻意營造台灣民眾接受陸方兩岸同屬一中、一國兩制的假象，企圖將台灣「內國化」，矮化台方主權。

邱垂正也痛批，26條措施是中共對台一貫「養、套、殺」的手法延續，沒有相關投資保障或對人權權益保障，絕對不利於絕大多數台商、台人在大陸的生活工作，呼籲國人審慎留意可能風險。多少真金白銀，都抵不過武力威脅、外交打壓、中共意識形態審查對台人的傷害。

就陳同佳擬赴台自首一事，台港兩地至今未有共識。（資料圖片）

另一方面，關於陳同佳案，邱垂正指出，台方公布投案窗口已超過2周，呼籲港方依照承諾，協助陳嫌早日投案，否則也可請陳嫌或家屬委任律師聯繫窗口。截至目前，雙方還在溝通中，一切就只看港方的責任感以及陳嫌真實的投案想法。

至於近日有台人赴香港搶劫後逃回台灣，邱垂正表示，港方有透過警務處跟台灣刑警局聯繫，台政府的立場是堅持追求正義、恪守司法管轄權，也請香港警方提供受害者相關資訊，只要港方能提供，台政府辦到底。

此外，近來傳出台灣政府對於大陸出生、港警、港媒等特定背景港人的申請移民嚴格審批，邱垂正則表示，陸委會尊重經濟部投審會、內政部移民署等權責機關判斷，台政府歡迎港民來台的立場沒有改變，會持續提供便捷措施，「但也會做好安全把關工作，檢討評估、精進相關法規措施。」