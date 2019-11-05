【觀察】強勢反對「對台26條措施」 　蔡英文有何盤算？

繼2018年推出「惠台31項措施」之後，大陸政府於11月4日上午再拋出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱「對台26條措施」）。大陸國台辦與發改委所推出「對台26條措施」中，放寬多向讓台資企業能獲得與陸資同等參與大陸重大投資建設的機會，以及相關保障措施，更稱台人能在國際場域獲得來自大陸駐外使館保護與協助，欲藉機加速兩岸一體化進程。

對此，台灣政府似乎十分緊張，由其在臨近2020大選的時間點上，因此不論是總統蔡英文、陸委會或外交部，都予以回應。

蔡英文在周二（5日）上午表示，「不論是先前的31項，或者現在的26條，都是在一國兩制台灣方案脈絡裏所提出，對岸是為了實現一國兩制所提出。現在正在大選期間，此時提出，其用意我們也很自然能聯想，是要意圖來影響明年的大選」。陸委會則是於第一時間回應，表示這項方案「名為惠台、實則利中」，是「一國兩制台灣方案」的行動方案，更證明北京企圖介入影響台灣選舉。

而台灣外交部則針對「對台26條措施」中第14條進行回應，其中提到「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。外交部表示「根據兩岸人民關係條例第9-1條與護照條例第25條相關規定，台灣人若申請中國大陸護照，將喪失台灣公民權利與戶籍，台灣護照也會被註銷」。

首先，北京從來沒有遮掩希望兩岸統一的「陽謀」，因此蔡英文和陸委會說「26條」是一國兩制台灣方案是沒錯的，不過當他們接着說這是「北京介入台灣大選」的證據，這就十分可議了。

從北京的角度來說，假如北京真的介入台灣大選，希望「親中」的國民黨韓國瑜當選，那麼其做法應該更加「高明一些」，至少不能被發現，只能暗中影響選情，否則顯然會造成反效果。而如果「26條」如同台灣所說是「北京介入台灣大選」的證據，「26條」的「陽謀」反倒成為「助攻」蔡英文的工具，北京的做法不是自我矛盾嗎? 還是說，如果從蔡英文和陸委會「北京介入台灣大選」的邏輯來說，其實北京是希望民進黨蔡英文當選才對？

因此可以推敲出，對北京來說，國民黨和民進黨其實都是「拒統」的政治勢力，差別只在於兩岸官方和民間交流是否會變得越來越緊張、對立，因此如果北京真的要促成兩岸統一也只能「操之在己」，無法指望2020總統大選的結果。從這個意義上來說，北京對於2020台灣大選的結果其實並不如台灣政府想像中的重視。

在兩岸經濟實力此消彼漲的情況下，北京相信台灣民眾最終會明白怎樣的選擇才是真正符合台灣多數人民的利益和福祉，北京擔心的僅只是台海的緊張局勢會成為中國和平崛起的一個隱患，同時也成為美國高喊「自由民主人權」用來打壓北京的輿論工具，這將無可避免地成為未來兩岸人民的主要隔閡所在。

蔡英文因其「抗中拒統」以及「守護台灣民主」的旗幟，在一定程度上轉移了其執政不力的事實。在2018年九合一大選中，台灣大部分民眾以「討厭民進黨」的姿態投下反對票，讓民進黨大敗，但在2019年之後，蔡英文成功地操作兩岸議題，讓「討厭民進黨」轉化成「討厭共產黨」，更讓她在青年民眾和中間選民中的支持度大增，亦有很高機率連任。

而目前台灣政府高喊「中共介入台灣大選」，其目的也十分明顯，就是為了讓蔡英文能夠連任。但是台灣一直停留在「狼來了」的選舉操作，最終影響的還是台灣人民對於兩岸和平交流的機會，也恐使台灣錯過和平發展的機遇。