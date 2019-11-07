【金馬56】金馬影展開幕　入圍女星：打開大門歡迎貴賓

當地時間2019年11月7日，第56屆金馬獎暨金馬國際影展正式開幕，《那個我最親愛的陌生人》擔綱開幕片，導演張作驥率演員呂雪鳳、李英銓、林鬱璋等人在開演前參加媒體見面會，張作驥在會中坦言擔任任何影展的開幕片壓力一定大，只能感謝所有演員，沒有他們不可能達成；張作驥對觀眾反應則平常心面對，因為一定有人喜歡、有人不喜歡。

入圍最佳導演的張作驥（右二）與演員們合影。（多維記者：洪嘉徽／攝）

《那個我最親愛的陌生人》入圍金馬獎四項獎項，包括最佳導演、最佳女主角、最佳男配角與最佳視覺效果。入圍最佳女主角的呂雪鳳在片中飾演一名照顧失智丈夫的婦人，身兼妻子、母親與奶奶以及一家之主，演出受到金馬入圍評審盛讚。呂雪鳳也笑稱，入圍女主角非常緊張，半夜會夢到自己沒有得獎，只能坐在台下拍手然後回家哭泣。

今年金馬獎受到中國大陸方面抵制參加，沒有大陸影片與大陸籍演員入圍。呂雪鳳也表示，第一次入圍時就是大陸演員得獎，雖然個人私心會希望「肥水不落外人田」，但是站在台灣藝術層面來看，就應該打開大門、歡迎貴賓，讓全世界的影片都來參加，有看到頂尖的我們也要學習，今年沒有機會，也許過幾年就又有機會看到大陸電影了。

入圍最佳女主角的呂雪鳳（左）與張曉雄飾演夫妻。（多維記者：洪嘉徽／攝）

最佳男配角入圍者李英銓年僅12歲（拍片時10歲），是本屆金馬獎最年輕的入圍者，談及電影時直稱終於結束了，壓力太大不想再來一次。導演張作驥也分享秘辛：劇本中原本沒有李英銓的角色，而是隻有如今在正片中飾演舅舅的林鬱璋的角色；但是張作驥當初其實是從公視回放的節目裏注意到林鬱璋，等寫出劇本把人找來時，才驚覺人已經長大不合劇本設定了，才把角色拆成兩個人，再另外找到李英銓飾演。

李英銓的表現受到劇組一致盛讚，台灣知名影評人李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥（李的全名共10字）表示自己是很爛的演員，當年在蔡明亮的劇中飾演路人都造成悲劇，曾力勸導演不要用他，這次是年幼的李英銓一直在帶他進入角色。張作驥也說，李英銓一直都表現得很冷靜，而且這年紀又是台北的孩子沒有手機的分心實在很難得。

李英銓（前）與李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥有對手戲。（多維記者：洪嘉徽／攝）

《我最親愛的陌生人》片中出現歌仔戲與京劇的場景，多啟用有舞台經驗的演員，如林鬱璋自小表演歌仔戲已十多年、李英銓也加入過歌仔戲社團、另一名演員劉承恩也有豐富舞台劇經驗。張作驥表示是用這些劇目來暗示滄海桑田。張作驥過去執導的電影中也曾出現各種戲劇場景，但一部片只出現一種劇類，同時出現不同劇種還是首次。張作驥則解釋，因為這部片受到台灣文化部補助，而他覺得應該平衡地推廣文化，剛好劇中角色背景也允許。

張作驥認為不管是歌仔戲還是京劇，都不應該排斥，不需要分本土還是外來。張作驥還說，自己的電影中各種方言都很多，他第一次拍客語片時連客語電視台都還沒開播，但他本人只會講「台灣國語」，不會講客語甚至台語，國語（普通話）也不標準，這是因為他對國語沒有感覺。

張作驥提及自己對電影的啟蒙可說是來自李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥的著作，當初只認識老萊塢電影的自己是因為李的書才知道歐洲的電影。張作驥自己不是甚麼天才，需要時間才能做好一件事，如果演員太紅或太忙，沒有時間給他就做不到，因此再三感謝演員群願意花時間給他，電影的成就歸給演員們。