【金馬獎】大陸暫停電影及人員參與　主辦方：遺憾但照常舉辦

《中國電影報》在周三（7日）引述大陸國家電影局消息，大陸將暫停大陸電影及人員參加今年的台北金馬影展，包括第56屆金馬獎、金馬國際影展（即電影節）等環節。 對此，金馬影展執委會表示，若消息屬實當然遺憾，但金馬各項活動照常舉辦。台灣陸委會則證實消息，並呼籲大陸停止以政治因素干擾兩岸影視文化交流，對於大陸電影工作者來台參加金馬獎活動的權利應予尊重。

台北金馬影展第將於11月舉行，並會在11月23日舉行56屆金馬獎頒獎典禮。（金馬獎執委會）

金馬影展執委會表示，目前金馬獎已進入評審階段。至於已報名金馬獎或受邀參加金馬影展的大陸電影是否會有退出的問題，在入圍名單公布記者會前不便透露，而影展節目還在持續邀片中，還沒有確切片單。

台灣陸委會則指，經向主管機關文化部了解確有此事，稱大陸此舉將造成國際及兩岸各界的負面觀感，呼籲大陸讓兩岸電影人能藉由金馬獎活動分享雙方電影創作的成果。

第56屆金馬獎報名至7月31日截止，金馬執委會當晚公布的線上報名件數，雖以685件創歷史新高，但其中劇情長片僅達148部，比去年的228部減少80部。

此外，台媒先前傳出，去年金馬獎最大贏家、大陸導演張藝謀的新作品《一秒鐘》將不參加本屆金馬獎。台灣行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）當時表示，大陸片面限制藝人或影視工作者參加台灣與國際知名的影展，是大陸方面的損失，大陸不該以政治打壓藝術創作與言論自由。

（綜合報道）