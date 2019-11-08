【人臉識別】台灣擬各車站設監控捉通緝犯　惹私隱爭議急叫停

在台灣，北捷隨機殺人、松山車站爆炸案後，交通部鐵道局建置「智慧型影像監控系統工程」，警方所列通緝犯等「黑名單」一旦出沒在車站，會即時通知站務員。 惟人臉識別監控「黑名單」引發適法性和人權、個資隱私等爭議。就此，台鐵周三（6日）已要求交通部鐵道局暫停使用該功能。

台鐵建置「智慧型影像監控系統工程」，因為有人臉識別功能，外界質疑有侵犯隱私和人權疑慮。（鐵道局供圖）

據台媒報道，鐵道局耗資2,588萬元（新台幣．下同）建置「智慧型影像監控系統工程」，在台鐵豐原站試辦人臉識別，8月測試期間還曾因此逮到一名偷竊通緝犯。

據悉，台鐵局現行各車站閉路電視監視系統僅能「被動式管理」，新系統則可結合監視系統與物聯網設備與技術，有11種偵測條件可透過人工智慧分析，包含警務用安全特殊名單、跨越月台區警示線、電扶梯向上逆向行進、遺留物偵測等，可在特殊狀況時發出告警。

其中智慧監控系統引入「警務用安全特殊名單」，引發外界討論。鐵道局說，「警務用安全特殊名單」是指鐵路警察局系統列為通緝犯等黑名單的相片、影像，當對象出現在車站時，會透過手機告警、提醒站務員及相關人員。

系統原本預計11月22日驗收，但台鐵有241個車站，未來若要全數設置加上維護、保養費，恐要逾50億元。鐵道局表示，後續車站若加裝，可視需求、車站大小調整項目。

不過，這項高科技監控系統也引發人權與適法性的爭議，台灣人權促進會秘書長邱伊翎說，政府必須合理告知民眾設置維安設備的比例原則與必要性何在，人臉識別在台灣到底可在甚麼範圍下被應用，也需合理說明清楚。

交通部長林佳龍（左）受訪表示，人臉識別監控一定要謹慎。（聯合新聞網）

交通部長林佳龍日前考察台中交通建設時受訪表示，人臉識別監控一定要謹慎，與社會做好溝通，適法性的前題下，確保不侵犯隱私權、保障個資。

由於人臉識別有侵犯人權、私隱疑慮，台鐵已要求停止使用該功能，鐵道局也證實，因為台鐵有疑慮，將不再開放人臉識別功能。但整體系統會有其他不涉及個資的功能，例如防止旅客落軌、在扶手電梯上奔跑等，對於旅客乘客安全維護都有幫助，都會保留使用。

但有法律界人士說，若火車站監控系統取景畫面為公共場所，基本上沒有侵害隱私權或個資，適法性沒太大疑慮，火車站為維護場所和乘客安全，加裝監控系統應屬正當，但仍要看是否符合「比例原則」。

（聯合新聞網）