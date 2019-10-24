廣東高考13項改革：推行人臉識別　港澳籍在粵學生可報考

廣東省教育考試院近日發布通知，確定廣東省2020年普通高校考試（下簡稱「高考」）招生改革工作的13項改革舉措。

廣東高考13項改革，將在新設考點推行人臉識別。（視覺中國）

通知指出，嚴肅查處通過非正常戶籍學籍遷移、戶籍學籍造假、出具虛假證明材料等手段獲取高考資格及「在冊不在校、人籍分離」等「高考移民」行為。從2020年起，戶籍從省外遷入廣東省的學生在粵報名參加高考，應屆畢業生原則上須有廣東省高中階段學校學籍並實際就讀，往屆生須符合畢業學歷和戶籍遷入時間要求。

而對具有香港或澳門居民身份證、《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》，並在廣東省高中階段學校實際就讀的學生，視同廣東省戶籍考生允許報考。

具有香港或澳門居民身份證、《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》，並在廣東省高中階段學校實際就讀的學生，視同廣東省戶籍考生允許報考。（視覺中國）

新考場全部推行人臉識別技術 驗證考生身份

通知又指，2020年，廣東省所有普通高考標準化考點及考場要全面完成電子監控系統高清升級改造工作。新增普通高考考點及設備更新的考點全部推行考生入場人臉識別技術驗證考生身份。

措施還包括增加廣東省農村和貧困地區學生上重點高校的人數和比例，以及拓寬應用型本科院校招收中高職院校畢業生招生通道等。