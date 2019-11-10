【2020大選】韓國瑜周一公布副手人選　台媒：張善政呼之欲出

國民黨總統參選人韓國瑜今天（10日）表示，明天（11日）將對外公布副總統參選人人選。 台媒中央社報道指，知情人士透露，副手將是前行政院長、國政顧問團總召張善政。

台媒中央社報道指，知情人士透露，韓國瑜的副手人選將是張善政。（資料圖片）

韓國瑜表示，選擇的副手也是一樣熱愛中華民國且有責任感，並對台灣這塊土地願意無私的奉獻犧牲，還有非常好的國際觀及強大的治理能力。韓國瑜又表示，因為總統參選人是名禿頭，副手絕對不會是禿頭，「頭髮一定會比我多」。有媒體追問副手是否張善政，韓國瑜回應稱，「我已經講過絕對不會是禿頭」。

中央社報道指，知情人士透露，副手人選是國政顧問團總召張善政。該名人士指出，張善政是馬英九政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，更有行政、企業歷練，且配合度高，身段柔軟，爭議少，不是傳統的政治人物。

韓國瑜又表示，希望不管民進黨或其他候選人，能好好示範一場什麼是優質的民主政治選舉，讓整個華人世界、全世界為台灣民主感到驕傲，而不要沉溺在抹黑、造謠及互相指控的搞小動作。

張善政早前在高雄市立圖書館發表新書，韓國瑜到場祝賀。（《聯合報》）

2月稱角逐總統選舉 8月稱「告一段落」

無黨籍的張善政畢業於國立台灣大學土木工程系，後赴美留學，相繼於史丹福大學和康奈爾大學獲得土木工程學碩士及博士學位，返台後任教於台大土木工程學系，1983年晉陞教授時年僅29歲，成為當時台大最年輕的教授之一。張善政此後多年來任職Google亞太地區基礎建設營運總監。張善政是在馬英九第二個總統任期入閣，2014年12月出任行政院副院長，2016年接替毛治國出任行政院長，後隨馬英九一同卸任。

張善政今年2月公開表示，將會角逐2020年台灣總統選舉。張善政此前曾表示將會以無黨籍身份參選，他認為唯有擺脫藍綠惡鬥，台灣才有機會休養生息。張善政8月時則表示選總統一事已經「告一段落」。

（中央社）