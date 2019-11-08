韓國瑜失業期間購豪宅惹非議　否認託人施壓建築商予增貸

台灣2020總統大選臨近，國民黨總統參選人韓國瑜日前遭傳媒爆料，他2011年在失業期間曾在台北南港地區購置7200萬（新台幣．下同）的豪宅，庶民形象被打破，引起爭議。 雖然韓國瑜昨日（7日）發聲明譴責爆料者侵害個人資料，但當日民進黨立委卻加碼爆料，指韓國瑜曾透過政治人物施壓豪宅建商台肥公司，批評他享有特權。韓國瑜競選辦公室則回擊稱絕無此事。

民進黨立委們召開記者會，砲轟韓國瑜2011年失業時，竟還能買新台幣7200萬元的豪宅。（譚英瑛攝）

韓國瑜買豪宅庶民形象破滅？

日前有台媒報道，韓國瑜在還是失業的狀況下，曾大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達7200萬元。除先前的農舍外，現又爆出千萬豪宅，外界質疑韓國瑜的財產來源不明，是「假庶民」。

韓國瑜6日接受採訪時表示，他當北農總經理前一年就訂了房子，但後來發現貸款利息、本金太高，無力支付，就認賠拋出，這是非常單純的事，「不曉得跟特權有什麼關係」。韓國瑜還強調，他不是拿7200萬去買房，是因為沒有現金所以去貸款。

此後，韓國瑜又在7日發表4點聲明，強調「8年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊」，並批評，其中個資部份並未公開，周刊竟然能夠取得他的個資，且未經求證逕行報導，強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

韓國瑜在Facebook發聲明譴責侵害個人資料。（Fb截圖）

民進黨爆韓國瑜享特權曾施壓借款

但就在韓國瑜發聲明的同日，民進黨立委林俊憲再爆出更多內幕。林指出，當時在馬英九在執政下，政府規定買豪宅只能貸款五成，一般住宅的貸款額度則有七成至八成，韓國瑜訂下豪宅後，曾於2014年11月發存證信函給建商台肥公司，要求台肥借款房價的兩成價金。

林俊憲稱，隔了一個月後台肥回函拒借，韓國瑜便找政治人物施壓，結果2015年4月台肥態度大轉彎，房價兩成價金約1400多萬元給韓國瑜。對於韓國瑜聲稱此案不涉特權的說詞，林俊憲質疑，「這難道不是特權嗎？」

韓國瑜競選辦公室發言人、新北市議員葉元之強調，韓國瑜在進入申貸程序前就轉賣房子，自然沒有借貸問題。（楊騰凱攝）

韓國瑜競選辦：完全是惡意造謠抹黑

對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之回應稱，該戶房子在2011年購入至2016年售出之間，韓國瑜夫婦透過積蓄和收入給付了工程款約1000多萬元，後來房子準備過戶要辦理貸款時，韓國瑜發覺貸款壓力太大把房子轉賣，也因此賠了200萬元，當時都房子還沒申辦貸款，自然也沒有林俊憲所講的借貸問題。

葉元之還說，韓國瑜曾失業11年，更沒有任何權力可向台肥施壓，林俊憲是完全是惡意的造謠抹黑，希望林能替自己的信用保留一點點尊嚴。

（綜合報道）